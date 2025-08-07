Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν την Τετάρτη στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, μετά από έκτακτη προσγείωση μικρού αεροσκάφους, η οποία προκάλεσε πολύωρη αναστολή της λειτουργίας του διαδρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:40 (τοπική ώρα), με τις αεροπορικές αρχές να προχωρούν σε προσωρινή διακοπή όλων των πτήσεων. Η αναστάτωση οδήγησε στην ακύρωση τουλάχιστον 25 δρομολογίων, κυρίως προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες.

Το αεροπλάνο τύπου Beechcraft B200 Super King Air, το οποίο εκτελούσε πτήση προς το Μπέλφαστ, παρουσίασε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης και υποχρεώθηκε να προσγειωθεί μερικώς χωρίς τροχούς. Τρεις επιβαίνοντες δέχθηκαν ιατρική φροντίδα στο σημείο, ενώ ένας τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία του Δυτικού Μίντλαντς.

Λόγω του συμβάντος, πολλές πτήσεις εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ και των Ανατολικών Μίντλαντς, ενώ οι επιβάτες κλήθηκαν να μη μεταβούν στο Μπέρμιγχαμ χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση του δρομολογίου τους. Οι χώροι check-in και ο έλεγχος ασφαλείας παρέμειναν προσωρινά κλειστοί.

Το απόγευμα, λίγο πριν τις 20:00, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε την επανέναρξη λειτουργίας του διαδρόμου και την αποκατάσταση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και κάλεσε τους επιβάτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αεροπορικών εταιρειών.

Δείτε βίντεο από την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου:

protothema.gr