Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, στις 10:00 ώρα Νέας Υόρκης (17:00 ώρα Κύπρου) για την κατάσταση στη Γάζα, κατόπιν αιτήματος των ευρωπαϊκών μελών Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Δανίας, Ελλάδας και Σλοβενίας, το οποίο υποστηρίχθηκε από τη Νότια Κορέα, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε και την Αλγερία.

Ο μόνιμος παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ, είχε ζητήσει με επιστολή του στις 8 Αυγούστου η συνεδρίαση να γίνει το Σάββατο, όμως, όπως ανέφερε, η ημερομηνία μετατέθηκε για την Κυριακή λόγω σεβασμού προς το ισραηλινό «Σαμπάτ Σαλόμ». Σε δήλωσή του, υποστήριξε ότι η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική» και «ενάντια στην επιθυμία της πλειοψηφίας του λαού στο Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, ανέφερε ότι στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς απήγαγε Βρετανούς πολίτες μαζί με εκατοντάδες Ισραηλινούς και τόνισε ότι «αν πενήντα Βρετανοί πολίτες κρατούνταν σήμερα στη Γάζα από τρομοκράτες, ούτε η βρετανική κυβέρνηση θα παρέμενε αδρανής». Υπογράμμισε πως το Ισραήλ «δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων» και ότι η προστασία των πολιτών αποτελεί «καθήκον» του κράτους.

protothema.gr