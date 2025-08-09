Την ανεξέλεγκτη και συχνά ενοχλητική συμπεριφορά ορισμένων επισκεπτών επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα τελευταία χρόνια, ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του in.gr, το φετινό καλοκαίρι, αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων και υψηλών προστίμων για να προστατεύσουν τόσο το περιβάλλον, όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Για τη γνώριμη σκηνή κατά την οποία μόλις προσγειώνεται μια πτήση, οι επιβάτες ανυπομονούν να κατέβουν και κάποιοι λύνονται πριν το αεροπλάνο σταματήσει, σύμφωνα με το BBC, στην Αττάλεια της Τουρκίας, αυτό πλέον μπορεί να κοστίσει 62 ευρώ.

Ένας νέος κανονισμός επιβάλλει πρόστιμο σε όσους σηκώνονται ή βγάζουν τη ζώνη ασφαλείας πριν το αεροσκάφος ακινητοποιηθεί, δίνοντας έτσι «τιμωρητικό» ξεκίνημα στις διακοπές τους.

Η λίστα με τις παραβάσεις που μπορεί να τιμωρούνται σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι εντυπωσιακή:

Σαγιονάρες στο τιμόνι: Σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία, η οδήγηση με σαγιονάρες ή γυμνά πόδια μπορεί να φέρει πρόστιμο έως 300 ευρώ.

Μαγιό εκτός παραλίας: Στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας ή στη Βαρκελώνη, η βόλτα στην πόλη φορώντας μόνο μαγιό μπορεί να κοστίσει έως 1.500 ευρώ.

Δημόσια κατανάλωση αλκοόλ: Στη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα, οι παραβάτες πληρώνουν έως και 3.000 ευρώ.

Συλλογή κοχυλιών: Στην Ελλάδα, το πρόστιμο φτάνει τα 1.000 ευρώ.

Κολύμπι σε κανάλια: Στη Βενετία, οι επίδοξοι κολυμβητές πληρώνουν 350 ευρώ και ρισκάρουν την υγεία τους.

Αν και αρχικά, αυτές οι κυρώσεις φαίνονται αντιπαραγωγικές για περιοχές που ζουν από τον τουρισμό, εντούτοις οι τοπικές Αρχές υποστηρίζουν ότι στόχος είναι να προστατευτούν οι κάτοικοι και οι υπεύθυνοι ταξιδιώτες από την ακραία όχληση που προκαλεί ένα μικρό ποσοστό παραθεριστών.

Στη Μάλαγα, η εκστρατεία «Βελτιώστε τη διαμονή σας» περιγράφει την επιθυμητή συμπεριφορά: Σεβασμός στην ενδυμασία, περιορισμός θορύβου, αποφυγή ρύπανσης και προσοχή στη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ.

Παρόμοιοι κώδικες συμπεριφοράς εμφανίζονται σε όλη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το in.gr, κανόνες συμπεριφοράς συναντάμε εδώ και χρόνια σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως τα νησιά Γκαλαπάγκος ή οι κοινότητες Σάμι στη Λαπωνία. Η διαφορά είναι ότι τώρα εφαρμόζονται και σε προορισμούς μαζικού τουρισμού, όπως η Μαγιόρκα, η Ίμπιζα ή η Αλμπουφέιρα.

Ο δήμαρχος της Καλβία στην Ισπανία, Juan Antonio Amengual, εξηγεί:

«Πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον και να διασφαλίζουμε ότι ο τουρισμός δεν είναι βάρος για τους πολίτες μας.»

Άλλα παραδείγματα είναι: Στο Cinque Terre της Ιταλίας, η πεζοπορία με ακατάλληλα υποδήματα μπορεί να κοστίσει έως 2.500 ευρώ, η Γαλλία επιβάλλει 90 ευρώ σε όσους καπνίζουν σε παραλίες και παιδικές χαρές.

Το μήνυμα είναι σαφές: Οι τουριστικοί προορισμοί θέλουν να υποδεχτούν επισκέπτες, αλλά όχι εις βάρος της τοπικής ποιότητας ζωής.