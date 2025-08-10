Λίγο πριν συμπληρωθούν εκατό ημέρες από την ανάληψη της εξουσίας, η πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών εμφανίζεται δυσαρεστημένη με την κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για τη Bild am Sonntag.

Η έρευνα καταγράφει ότι το 60% των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρέσκεια για τις επιδόσεις του κυβερνητικού σχήματος, ενώ μόλις το 27% εκφράζει ικανοποίηση. Αντίστοιχα, για τον κ. Μερτς προσωπικά, το 59% δηλώνει αρνητική άποψη και το 30% θετική.

Σύμφωνα με τη Bild, οι πρώτες εκατό ημέρες του προκατόχου του, Όλαφ Σολτς, τον Μάρτιο του 2022, είχαν αποτιμηθεί πιο ευνοϊκά, με 43% ικανοποίηση και 41% δυσαρέσκεια. Στη σημερινή μέτρηση, το 26% θεωρεί ότι ο κ. Μερτς τα πηγαίνει καλύτερα από τον Σολτς, το 27% χειρότερα και το 41% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά.

Για την κυβέρνηση συνολικά, το 28% κρίνει ότι αποδίδει καλύτερα από την προηγούμενη, το 24% χειρότερα, ενώ το 38% δεν διαπιστώνει διαφορά.

Σε πρόθεση ψήφου, οι Χριστιανοδημοκράτες/Χριστιανοκοινωνιστές (CDU/CSU) συγκεντρώνουν 27% και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) 15%, ποσοστά σταθερά σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα με 25%, οι Πράσινοι λαμβάνουν 11% και η Αριστερά (Die Linke) 9%. Τόσο το κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ όσο και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP) μένουν στο 4%, κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

