“Γινόμαστε μάρτυρες ήδη μιας ανθρωπιστικής καταστροφής αδιανόητου μεγέθους στη Γάζα”, δήλωσε ο Μίροσλαβ Τζένκα, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, κατά την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα την εν λόγω σύγκρουση.

Αν τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης του παλαιστινιακού θύλακα “εφαρμοστούν, απειλούν να προκαλέσουν μια νέα καταστροφή στη Γάζα, που θα αντηχήσει σε όλη την περιοχή και θα προκαλέσει νέους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, σκοτωμούς και καταστροφές – καθιστώντας ακόμη πιο αφόρητα τα δεινά του πληθυσμού”, τόνισε.

Η δήλωση των πέντε κατά Ισραήλ

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας σε κοινή τους δήλωση πριν την Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα, καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και κάλεσαν το Ισραήλ να την αναστρέψει, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανέφεραν, απειλεί να αυξήσει τον πόνο των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων, και να εντείνει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Επισημάνθηκε η δραματική κατάσταση των παιδιών που πεθαίνουν από ασιτία και των πολιτών που ρισκάρουν τη ζωή τους για να αποκτήσουν τρόφιμα.

Στη δήλωσή τους τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη επανέλαβαν την ανάγκη για άρση των περιορισμών στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την άμεση διενέργεια διπλωματικών προσπαθειών για μια μόνιμη εκεχειρία.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Οι χώρες καλούν επίσης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών.