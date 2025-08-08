Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επέκρινε την Παρασκευή το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, με τον εκπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ να δηλώνει ότι η απόφαση σηματοδοτεί «μια επικίνδυνη κλιμάκωση».

Παράλληλα, αρκετές χώρες ζήτησαν έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, με επίκεντρο το σχέδιο της κατάληψης της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένας αριθμός χωρών, εξ ονόματός μας και εξ ονόματός τους, που θα ζητήσουν συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε νωρίτερα ο Παλαιστίνιος Πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους.