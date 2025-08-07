

Διευκρινίσεις για το στρατηγικό του σχέδιο για τον πόλεμο στη Γάζα έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δηλώσεις που έκανε στο CNN-News18, ένα ινδικό αγγλόφωνο ειδησεογραφικό μέσο, λίγη ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Απαντώντας στις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο του εδάφους σε ένα αδιευκρίνιστο «μεταβατικό κυβερνητικό όργανο».

Παράλληλα, επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: Την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα αν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα και απελευθέρωνε τους ομήρους.

Στο ίδιο πλαίσιο, σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News και όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας, είπε: «Σκοπεύουμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνάμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικός φορέας».

«Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και [να δώσουν] στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού έγιναν λίγο μετά τη συνάντησή του με τον πρέσβη της Ινδίας στο Ισραήλ για να συζητήσουν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της οικονομίας.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματίσει να συνεδριάσει αργότερα σήμερα σχετικά με το αν ο στρατός θα προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Protothema.gr