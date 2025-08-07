Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα το απόγευμα το σχέδιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την πίεση για απελευθέρωση των υπολοίπων 50 ομήρων, από τους οποίους περίπου 20 θεωρούνται εν ζωή.

Το σχέδιο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης όπως οι Times of Israel και το Channel 12 News, περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην πρώτη, θα εκδοθεί προειδοποίηση εκκένωσης προς περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους κατοίκους της πόλης της Γάζας, οι οποίοι θα μετακινηθούν νότια προς την ανθρωπιστική ζώνη του Μαουάσι. Η φάση αυτή θα περιλαμβάνει τη δημιουργία προσωρινών υποδομών, νοσοκομείων και καταυλισμών, και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα προχωρήσουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς με τη συμμετοχή τεσσάρων έως πέντε μεραρχιών. Η επίθεση θα επικεντρωθεί στην πόλη της Γάζας και στα στρατόπεδα του κέντρου του θύλακα, όπου η παρουσία του IDF μέχρι σήμερα είναι περιορισμένη. Οι επιχειρήσεις θα περιλαμβάνουν έφοδους και σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι, με στόχο να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ τους.

Αντιρρήσεις στη στρατιωτική ηγεσία

Το σχέδιο συναντά αντιδράσεις εντός της στρατιωτικής ηγεσίας. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, παρουσίασε στον Νετανιάχου εναλλακτικά σενάρια σε τριών ωρών συνάντηση την Τρίτη, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πλήρη κατάληψη. Σύμφωνα με το Kan, μια από τις προτάσεις που απορρίφθηκαν περιλάμβανε την περικύκλωση της πόλης και τον αποκλεισμό της βοήθειας, συνδυασμένα με στοχευμένες επιδρομές αντί για μαζική χερσαία επιχείρηση.

Ανθρωπιστική διάσταση και διεθνής υποστήριξη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί με ομιλία κατά την έναρξη της δεύτερης φάσης, ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκιμπι, δήλωσε στο Bloomberg πως υπάρχει σχέδιο επέκτασης των υφιστάμενων τεσσάρων ανθρωπιστικών κέντρων σε 16, με χρηματοδότηση 1 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Τα νέα κέντρα, που θα λειτουργούν υπό την αιγίδα ΗΠΑ–Ισραήλ, αποσκοπούν στην παράκαμψη της Χαμάς κατά τη διανομή βοήθειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πόλη της Γάζας θα τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Εκτοπισμός και διεθνείς ανησυχίες

Ο εκτοπισμός περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων προς τον ήδη επιβαρυμένο νότιο τομέα της Γάζας εγείρει ανησυχίες διεθνών οργανισμών και ανθρωπιστικών οργανώσεων, εν μέσω προειδοποιήσεων του ΟΗΕ για γενικευμένο λιμό. Παρά τις προσπάθειες για ανθρωπιστική πρόσβαση, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τη βοήθεια να φθάνει σε ανεπαρκείς ποσότητες.

Το σχέδιο Νετανιάχου αποτελεί τη μέχρι σήμερα πιο φιλόδοξη απόπειρα για την επιβολή ελέγχου επί ολόκληρου του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ αναμένεται να αναζωπυρώσει τις πολιτικές και στρατιωτικές εντάσεις εντός Ισραήλ και στη διεθνή σκηνή.

