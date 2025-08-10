Δύο συνεντεύξεις Τύπου είχε προγραμματίσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την επικείμενη επιχείρηση κατάληψης της Γάζας. Η μία ήταν στις 4.30 το απόγευμα για τα διεθνή ΜΜΕ και η άλλη στις 8 μ.μ. για τα ισραηλινά. Εντός της ημέρας συνεδριάζει επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να συζητήσει το σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας.

«Μας ζητούν να τους απελευθερώσουμε»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλώντας στον ξένο Τύπο ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να «τελειώσει τη δουλειά» και να «νικήσει» τη Χαμάς. Είπε ότι το 70-75% της Γάζας βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, αλλά λέει ότι η Χαμάς έχει δύο εναπομείναντα οχυρά: την Πόλη της Γάζας και τα «κεντρικά στρατόπεδά» της. Την Παρασκευή, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας έδωσε εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να «αποσυναρμολογήσει» αυτά τα δύο οχυρά, πρόσθεσε. Είπε ότι η επίθεση και κατάληψη της Πόλης της Γάζας είναι ο «καλύτερος τρόπος» για να τερματιστεί ο πόλεμος. Και υποσχέθηκε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει στους πολίτες να πάνε σε καθορισμένες ασφαλείς ζώνες όπου θα έχουν «άφθονη» τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη. Και ενώ ο κόσμος βλέπει τους ανθρώπους στη Γάζα να λιμοκτονούν, υποστήριξε ότι «κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει» αν το Ισραήλ εφάρμοζε πολιτική λιμού». Υποστήριξε ότι «εκατοντάδες φορτηγά έχουν εισέλθει στη Γάζα» και πως για να προστατευθούν οι άμαχοι το Ισραήλ έχει στείλει και κάνει εκατομμύρια μηνύματα και τηλεφωνήματα για να πει στους πολίτες να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο. Αντίθετα, ισχυρίστηκε, οι μόνοι που λιμοκτονούν «βάσει σχεδίου» στη Γάζα είναι οι όμηροι.

Επίκληση στον αντισημιτισμό

Σε ακόμη μία προσπάθεια να δικαιολογήσει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται, μίλησε για «ψέματα» και «διαστρέβλωση» που «διαδίδεται σε όλη τη γη». Και τα απέδωσε σε αντισημιτισμό, λέγοντας ότι «πριν από κάθε σφαγή του εβραϊκού λαού προηγήθηκε μαζική δυσφήμισή του». Υποστήριξε ότι οι εικόνες λιμού και φρίκης που μεταδίδονται από τα διεθνή ΜΜΕ δεν είναι τίποτα περισσότερο από προπαγάνδα, προερχόμενη από τη Χαμάς. Καταδικάζοντας την κάλυψη του λιμού στη Γάζα από τον Τύπο, τη συνέκρινε με τα «κακοήθη ψέματα που ειπώθηκαν για τον εβραϊκό λαό κατά τον Μεσαίωνα».

Απαντώντας στα «ψέματα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας στα διεθνή ΜΜΕ, υποστήριξε ότι θέλει να απαντήσει στα «ψέματα» σχετικά με το σχέδιό του και να αποκαλύψει την αλήθεια. Ωστόσο, επανέλαβε όλα όσα έχει πει στο παρελθόν. Είπε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να έχει «χιλιάδες ένοπλους τρομοκράτες» στη Γάζα, που έχουν στόχο να «καταστρέψουν» το κράτος του Ισραήλ. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι οι κάτοικοι της Γάζας «μας παρακαλούν και παρακαλούν τον κόσμο» να απελευθερωθεί από τη Χαμάς. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η Χαμάς είναι μια «γενοκτονική οργάνωση» και πως κανένα έθνος δεν θα ανεχόταν μια οντότητα «που έχει δεσμευτεί για την εξόντωσή του σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορά του». Ο στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Επανέλαβε ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει εάν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους και συμφωνήσει να καταθέσει τα όπλα της.

«Θα αναλάβουμε την ευθύνη της ασφάλειας»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος και με εσωτερικές πιέσεις, από τη μία πλευρά από τους ακροδεξιούς υπουργούς του, που ζητούν πλήρη κατοχή και προσάρτηση της Γάζας. Από την άλλη πλευρά, από τις οικογένειες των ομήρων που ζητούν να μην προχωρήσει η στρατιωτική επιχείρηση, ώστε να μην κινδυνεύσουν άλλο οι όμηροι.

«Δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα

Όταν ρωτήθηκε πώς η παράταση του πολέμου θα βοηθήσει στην επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα τους, είπε ότι εάν το Ισραήλ «συνθηκολογούσε» με τη Χαμάς, θα έπαιρνε πίσω όλους τους ομήρους. Αλλά τότε η Χαμάς θα ανασυνταχθεί. Και στην ερώτηση ποιους βλέπει ως μελλοντικούς κυβερνήτες της Λωρίδας της Γάζας, είπε ότι εξετάζονται «αρκετοί υποψήφιοι» για τη δημιουργία μιας νέας «μεταβατικής αρχής». «Δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα», είπε, αλλά ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα είναι εκεί.

«Όχι σε περισσότερες δολοφονίες»

Οι εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα πυκνώνουν, την ώρα που οι άμαχοι λιμοκτονούν. Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι τα ισραηλινά σχέδια θα προκαλέσουν «περισσότερο μαζική αναγκαστική εκτόπιση, περισσότερες δολοφονίες, περισσότερα αφόρητα βάσανα» στη Γάζα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η απόφαση για πλήρη κατάληψη της Γάζας «πρέπει να επανεξεταστεί», ενώ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, χαρακτήρισε την κίνηση «πλήρες έγκλημα». Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα αναστείλει την εξαγωγή όπλων στο Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την απόφαση «λανθασμένη», προσθέτοντας ότι «θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία». Ομάδα αραβικών εθνών, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, καταδίκασαν το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε «εθνοκάθαρση». Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι «η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού εδάφους». Το Πεκίνο ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ, σταθερός σύμμαχος του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να δει την εξάλειψη της Χαμάς, ώστε να μην επιτεθούν ξανά Ισραηλινοί πολίτες, αλλά και να επιλύσει την «ανθρωπιστική κρίση» στη Γάζα.

«Θα γίνει Βιετνάμ»

Από τη πλευρά της Ρώμης, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, είπε ότι η εισβολή στη Γάζα υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί ο θύλακας σε Βιετνάμ για τους Ισραηλινούς στρατιώτες. «Η εισβολή στη Γάζα κινδυνεύει να μετατραπεί σε Βιετνάμ για τους Ισραηλινούς στρατιώτες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Messaggero. Επίσης, εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία, συνέταξαν επιστολή στην οποία «καταδικάζουν έντονα την πρόσφατη ανακοίνωση της εντατικοποίησης της κατοχής και της στρατιωτικής επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας». Η επιστολή, την οποία υπογράφουν επίσης, οι υπουργοί Εξωτερικών της Μάλτας, της Σλοβενίας, του Λουξεμβούργου και της Πορτογαλίας, επισημαίνει ότι τυχόν εδαφικές αλλαγές θα θεωρηθούν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «σοβαρό εμπόδιο» για μια λύση δύο κρατών. «Η Λωρίδα της Γάζας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, μαζί με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η αναγνώριση τόσο της Παλαιστίνης όσο και του Ισραήλ είναι η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας και για τις δύο και θα διασφαλίσει τη σταθερότητα για ολόκληρη την περιοχή», αναφέρει η επιστολή. Επίσης, σημειώνει ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει ρόλο στις μελλοντικές κυβερνητικές και αμυντικές επιχειρήσεις στη Γάζα και πρέπει να αφοπλιστεί». Ωστόσο τονίζει ότι οι στρατιωτικές προθέσεις του Ισραήλ απλώς θα «εμβαθύνουν» την κρίση και «θα θέσουν σε κίνδυνο περαιτέρω τους εναπομείναντες ομήρους». Παράλληλα, και θα οδηγήσουν σε «απαράδεκτα υψηλό αριθμό θανάτων» και στον εκτοπισμό σχεδόν 1 εκατομμυρίου πολιτών.

Εσωτερικές αντιδράσεις

Εκτός από τις οικογένειες των ομήρων, αντίθετοι με το σχέδιο Νετανιάχου είναι και ανώτεροι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματικοί και πρώην ανώτεροι διοικητές. Έχουν προειδοποιήσει ότι το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων, θα διακινδύνευε περαιτέρω διεθνή απομόνωση του Ισραήλ. Επίσης, θα απαιτούσε από τους στρατιώτες του να διοικήσουν έναν πληθυσμό στον οποίο εξακολουθούσαν να υπάρχουν μαχητές της Χαμάς.

«Τη θέλω όλη»

Από την άλλη πλευρά, οι σκληροπυρηνικοί ακροδεξιοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου δεν είναι ικανοποιημένοι με το σχέδιο για τη Γάζα. Ζητούν «περισσότερο δραστικές λύσεις» και την προσάρτηση του θύλακα. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, επέκρινε την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταλάβει την πόλη της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς την ως απερίσκεπτη.

Υποστήριξε ότι «ο πρωθυπουργός και το υπουργικό συμβούλιο ενέδωσαν στην αδυναμία. Το συναίσθημα υπερίσχυσε της λογικής και για άλλη μια φορά επέλεξαν να κάνουν τα ίδια. Να ξεκινήσουν μια στρατιωτική επιχείρηση της οποίας ο στόχος δεν είναι η αποφασιστική νίκη, αλλά μάλλον η άσκηση περιορισμένης πίεσης στη Χαμάς, προκειμένου να επιτευχθεί μια μερική συμφωνία ομηρίας. Αποφάσισαν για άλλη μια φορά να επαναλάβουν την ίδια προσέγγιση, ξεκινώντας μια στρατιωτική επιχείρηση που δεν στοχεύει σε μια αποφασιστική λύση». Ο έτερος ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Kan ότι «είναι δυνατό να επιτευχθεί η νίκη. Θέλω όλη τη Γάζα, τη μεταφορά και τον εποικισμό. Αυτό το σχέδιο δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα στρατεύματα».

