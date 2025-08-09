Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, με στόχο την «απελευθέρωση» των ομήρων και την ήττα της Χαμάς, παρά τη διεθνή κατακραυγή. Το σχέδιο, που εγκρίθηκε από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας, προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς, αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και εγκαθίδρυση «εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» εκτός ελέγχου Χαμάς ή Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιχείρηση δεν αποσκοπεί στην επιβολή κατοχής αλλά στην «απελευθέρωση της Γάζας από τη Χαμάς». Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανέφερε πως ο στρατός «προετοιμάζεται ήδη να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις».

We are not going to occupy Gaza – we are going to free Gaza from Hamas.



Gaza will be demilitarized, and a peaceful civilian administration will be established, one that is not the Palestinian Authority, not Hamas, and not any other terrorist organization.



This will help free… August 8, 2025

Η ανακοίνωση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις διεθνώς. Η Γερμανία, αν και σύμμαχος του Ισραήλ, ανέστειλε εξαγωγές όπλων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, ενώ η Κίνα και η ΕΕ εξέφρασαν ανησυχία. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε για «επικίνδυνη κλιμάκωση» με βαρύ αντίκτυπο στους Παλαιστινίους.

Η Χαμάς, που εξακολουθεί να κρατά 49 ομήρους —27 εκ των οποίων έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό—, κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι τους «θυσιάζει» για πολιτικούς σκοπούς. Ανησυχία εξέφρασαν και οικογένειες ομήρων στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο αγνοεί τις προειδοποιήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό ραδιόφωνο, η επιχείρηση θα περιλαμβάνει απομάκρυνση των κατοίκων της πόλης σε προσφυγικούς καταυλισμούς μέσα σε δύο μήνες, περικύκλωση και επιχειρήσεις στο εσωτερικό της. Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένες επιθέσεις εναντίον διοικητών της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Στο μεταξύ, η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για γενικευμένο λιμό, με μόλις 70-80 φορτηγά βοήθειας να περνούν καθημερινά, ενώ οι ανάγκες εκτιμώνται σε τουλάχιστον 600. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει ότι 202 άνθρωποι, εκ των οποίων 98 παιδιά, έχουν πεθάνει από λιμό. Από την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 61.330 Παλαιστινίων, ενώ η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στο Ισραήλ.

protothema.gr