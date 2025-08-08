Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για στρατιωτική κατάληψη της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ (Axios, CNN), που επικαλέστηκε κυβερνητική πηγή. Λίγο αργότερα, το γραφείο του πρωθυπουργού επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Το σχέδιο προβλέπει την περικύκλωση της πόλης και τη μετεγκατάσταση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στο νότιο τμήμα του θύλακα. Στη συνέχεια, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα επιχειρήσουν εναντίον «τρομοκρατικών οχυρών» στην πόλη, με την επιχείρηση να επεκτείνεται σε κεντρικά στρατόπεδα προσφύγων και εκτιμώμενη διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στην Jerusalem Post ότι η επιχείρηση στοχεύει την εξουδετέρωση των θέσεων της Χαμάς. Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί το σχέδιο επικεντρώνεται μόνο στην Πόλη της Γάζας και όχι σε ολόκληρη τη Λωρίδα, όπως είχε δηλώσει ο Νετανιάχου την Πέμπτη. Η περιοχή αντιστοιχεί στο 25% του θύλακα που παραμένει εκτός ελέγχου των IDF και περιλαμβάνει στρατόπεδα όπου πιστεύεται ότι κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να εξέφρασε αντίθεση, φοβούμενος ότι η επιχείρηση θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των αιχμαλώτων.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, το Ισραήλ θα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια εκτός ζωνών μάχης και υιοθετεί πέντε αρχές ως προϋπόθεση για τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς:

Αφοπλισμός της Χαμάς. Επιστροφή και των 50 ομήρων, εκ των οποίων οι 20 εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί. Αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα. Δημιουργία εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης, διαφορετικής από τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Νετανιάχου φέρεται να τόνισε στο υπουργικό συμβούλιο ότι στόχος δεν είναι η διατήρηση της Χαμάς στην εξουσία αλλά η ήττα της, σημειώνοντας πως «η παρούσα μέθοδος δεν έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων».

Έξω από το κτίριο συνεδρίασης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Οι διαδηλωτές προειδοποιούσαν ότι η επιχείρηση θα απειλήσει τους ομήρους και ζητούσαν διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου και απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, το Ισραήλ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και διεθνών εταίρων, σχεδιάζει να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια έως και τέσσερις φορές. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ανοίξουν 16 κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση τα πρότυπα του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας.

