Δασικές πυρκαγιές στη βορειοδυτική Ισπανία, τροφοδοτούμενες από ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, οδήγησαν την Κυριακή στην εσπευσμένη απομάκρυνση περισσότερων από 1.000 ανθρώπων, ενώ απειλούν περιοχή ενταγμένη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Περίπου 400 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της, ενώ άλλοι 700 εγκατέλειψαν τις εστίες τους σε περιοχές κοντά στη Λας Μέδουλας, γνωστή για τους εντυπωσιακούς κοκκινωπούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα αρχαία ρωμαϊκά χρυσωρυχεία της. Η Λας Μέδουλας αποτελεί προστατευόμενο μνημείο της UNESCO.

Me acaban de mandar este vídeo por WhatsApp, de las Médulas se me cae el alma al suelo.

🙏Hay que pedir ayuda a todos los organismos pero ya 🆘 #bierzo pic.twitter.com/7fsD76GhVZ August 10, 2025

Ο περιφερειάρχης Καστίλης και Λεόν, Αλφόνσο Μανιούκο, δήλωσε ότι ορισμένες από τις εστίες φαίνεται να προκλήθηκαν από εμπρησμό, προειδοποιώντας μέσω ανάρτησης στο X ότι «θα είμαστε αμείλικτοι έναντι των δραστών αυτών των επιθέσεων κατά της ζωής και της ασφάλειας ανθρώπων κι εναντίον της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς μας».

🔥🚨 Spain Fires:

Fire Enters Las Médulas, a World Heritage Site, on a Weekend with Nine Fires in León and Zamora



The Las Médulas fire is spreading ten times faster than expected.



More than 600 people have been evacuated from Carucedo, Orellán, and Las Médulas. The fire's… pic.twitter.com/2xCyVEdRGe — Chat News Hub (@chatnewshub) August 10, 2025

Πυρκαγιές καταγράφηκαν και στις επαρχίες Γαλικία και Ναβάρα, καθώς η Ισπανία διανύει το δεύτερο συνεχόμενο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες γύρω στους 40°C σε πολλές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

Η πολιτική προστασία εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για υψηλό έως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

