Δασικές πυρκαγιές στη βορειοδυτική Ισπανία, τροφοδοτούμενες από ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, οδήγησαν την Κυριακή στην εσπευσμένη απομάκρυνση περισσότερων από 1.000 ανθρώπων, ενώ απειλούν περιοχή ενταγμένη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Περίπου 400 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της, ενώ άλλοι 700 εγκατέλειψαν τις εστίες τους σε περιοχές κοντά στη Λας Μέδουλας, γνωστή για τους εντυπωσιακούς κοκκινωπούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα αρχαία ρωμαϊκά χρυσωρυχεία της. Η Λας Μέδουλας αποτελεί προστατευόμενο μνημείο της UNESCO.
Ο περιφερειάρχης Καστίλης και Λεόν, Αλφόνσο Μανιούκο, δήλωσε ότι ορισμένες από τις εστίες φαίνεται να προκλήθηκαν από εμπρησμό, προειδοποιώντας μέσω ανάρτησης στο X ότι «θα είμαστε αμείλικτοι έναντι των δραστών αυτών των επιθέσεων κατά της ζωής και της ασφάλειας ανθρώπων κι εναντίον της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς μας».
Πυρκαγιές καταγράφηκαν και στις επαρχίες Γαλικία και Ναβάρα, καθώς η Ισπανία διανύει το δεύτερο συνεχόμενο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες γύρω στους 40°C σε πολλές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.
Η πολιτική προστασία εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για υψηλό έως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας.