Οι σχέσεις της Δύσης με την Κίνα κινούνται πάντα σε ευαίσθητα διπλωματικά μονοπάτια. Η δημιουργία λοιπόν της μεγαλύτερης πρεσβείας στην Ευρώπη για κινεζικά συμφέροντα δεν καθησυχάζει ιδιαίτερα τον ανήσυχο πολιτικό κόσμο του σήμερα.

Με αυτό το ενδεχόμενο έρχεται αντιμέτωπο το Ηνωμένο Βασίλειο, και πιο συγκεκριμένα το Λονδίνο. Η Κίνα ζητά τη μεταφορά της πρεσβείας της σε ένα οικόπεδο 20.000 τετραγωνικών μέτρων με πολυάριθμα γραφεία, έναν μεγάλο υπόγειο χώρο, με δυνατότητα στέγασης 200 υπαλλήλων, αλλά και ένα νέο τούνελ, που θα συνδέει το κεντρικό κτήριο με τα βοηθητικά που υπάρχουν στο εκτενές αυτό σύμπλεγμα.

Το θέμα έχει αναδειχθεί σε μείζον για τη χώρα και έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία καλείται να ικανοποιήσει τα πολλαπλά μέτωπα που έχει ανοίξει. Και πράγματι, το ζήτημα δεν είναι απλό. Η κινεζική πλευρά δεν βοηθάει ιδιαίτερα τις διαδικασίες διαφάνειας του έργου που απαιτούνται, ώστε να πάρει το πράσινο φως από το Ουέστμινστερ.

Μάλιστα, μόλις πριν από λίγες ημέρες, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης, Άντζελα Ρέινερ, απαίτησε από το Πεκίνο περισσότερες λεπτομέρειες του σχεδίου, καθώς στην αίτηση που κατατέθηκε είχαν «γκριζάρει» κτήρια, αλλά και εξαλείψει πολυάριθμα δωμάτια, συμπεριλαμβανομένου και του υπόγειου χώρου, επισημαίνοντας ότι έχει συμβεί για «λόγους ασφαλείας».

Στο γράμμα που έστειλε η Ρέινερ τόνισε ότι «πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια και περιεκτικότητα» τα σημεία που έχουν αποκρυφθεί και «να εξηγήσει το σκεπτικό και την αιτιολόγηση» για τα γκρίζα τμήματα. Η κινεζική πρεσβεία έχει χρόνο να απαντήσει μέχρι τις 20 Αυγούστου, ενώ η τελική απόφαση από τη Ρέινερ πρέπει να ληφθεί μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, τα βρετανικά υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών ζήτησαν την κατασκευή μίας «σκληρής περιμέτρου» γύρω από το οικόπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση τήρησης των μέτρων ασφαλείας.

Όμως τίποτα δεν μοιάζει εύκολο για τη νέα «μέγα-πρεσβεία». Το σημείο που πρόκειται να ανοίξει, αν το σχέδιο εγκριθεί, είναι ίσως από τα πιο κομβικά, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από το City του Λονδίνου, το οποίο φιγουράρει ως το πρώτο ή δεύτερο μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο του κόσμου.

Ο Λευκός Οίκος έχει εκφράσει ήδη τη «βαθιά ανησυχία» του σχετικά με το πρότζεκτ, προειδοποιώντας ότι η τοποθεσία βρίσκεται δίπλα σε ζωτικής σημασίας καλώδια επικοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιούν – μεταξύ άλλων – και κάποιες αμερικανικές τράπεζες. Βουλευτές της ολλανδικής βουλής ανέφεραν παρόμοιες ανησυχίες, αποδεικνύοντας το μέγεθος της αναστάτωσης που βρίσκεται ο δυτικός κόσμος.

Και δεν είναι μόνο αυτοί. Κάτοικοι της περιοχής και ακτιβιστές κατά του κινεζικού καθεστώτος διαδηλώνουν κατά της έγκρισης της πρεσβείας. Όπως προειδοποιούν, μπορεί να γίνει αναπόφευκτα το «σπίτι» για περισσότερους κατασκόπους ή να χρησιμοποιηθεί για κακομεταχείριση των αντιφρονούντων.

Το Συντηρητικό κόμμα δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο πως θα χρησιμοποιηθεί ως κέντρο κατασκοπείας», ενώ και το κόμμα των Φιλελευθέρων ζήτησε από τη Ρέινερ «να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα και να μπλοκάρει επιτέλους το αίτημα της Κίνας».

