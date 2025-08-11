Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Ιαπωνία προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που αγνοούνται.

Η πόλη Ταμάνα ήταν η χειρότερα πληγείσα περιοχή, με τη βροχόπτωση να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ

Επιπλέον, οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν τη Δευτέρα εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους λόγω των καταρρακτωδών βροχών στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια της βουδιστικής εορταστικής εβδομάδας.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση δείχνουν πολλές περιοχές του νομού Κουμαμότο όπου σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και οχήματα βυθίστηκαν στα νερά, των οποίων η στάθμη είχε φτάσει περίπου ένα μέτρο.

Σε διάστημα έξι ωρών σήμερα το πρωί, πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν στην πόλη Ταμάνα, τη χειρότερα πληγείσα περιοχή, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Η κατάσταση παρουσιάζει θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι, προσθέτοντας ότι «απαιτείται μέγιστη επαγρύπνηση».

Προειδοποιήσεις και αιτήματα εκκένωσης εκδόθηκαν για περισσότερους από τρία εκατομμύρια κατοίκους περιοχών της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

Για περίπου 384.000 ανθρώπους που διαμένουν ως επί το πλείστον στον νομό Κουμαμότο έχει κηρυχθεί συναγερμός στην ύψιστη βαθμίδα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην περιοχή Κόσα του νομού ένας άνδρας αγνοείται ύστερα από κατολίσθηση που έπληξε το σπίτι του, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο AFP.

Στη Μισάτο, άλλη πόλη του νομού, τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν ώστε να απεγκλωβίσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει παγιδευτεί μέσα στο σπίτι του, το οποίο επίσης επλήγη από κατολίσθηση.

Ακόμα δύο άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη πόλη Φουκουόκα οι οποίοι παρασύρθηκαν την Κυριακή από τα ορμητικά νερά, σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης NHK.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας, 11/8, προειδοποίηση ανώτατου επιπέδου στην επαρχία Κουμαμότο.

Η Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών εξέδωσε οδηγίες εκκένωσης στον Κουμαμότο και σε άλλες έξι νομαρχίες της περιοχής. Διασώστες στην περιοχή αναζητούν αρκετούς ανθρώπους.

In.gr