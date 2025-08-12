Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η επί χρόνια σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω Instagram, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρισε ο διάσημος ποδοσφαιριστής.

Το κόσμημα, με τεράστια κεντρική οβάλ πέτρα, τράβηξε αμέσως την προσοχή, με ειδικούς να εκτιμούν την αξία του έως και 5 εκατ. ευρώ, αν και το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Τομπάιας Κόρμιντ, διευθυντή της 77 Diamonds στο Λονδίνο, η κεντρική πέτρα είναι περίπου 35 καρατίων, πλαισιωμένη από δύο μικρότερες οβάλ πέτρες 1 καρατιού η καθεμία, φτάνοντας συνολικά τα 37 καράτια. Ο ίδιος παρομοίασε το μέγεθός της με το διάσημο διαμάντι Τέιλορ–Μπάρτον, των 69,42 καρατίων, που είχε χαρίσει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Το διάσημο διαμάντι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η ειδικός στα δαχτυλίδια αρραβώνα, Λόρα Τέιλορ, εκτίμησε ότι η κεντρική πέτρα είναι μεταξύ 15 και 20 καρατίων, τονίζοντας πως το οβάλ κόψιμο «μεγιστοποιεί τη λάμψη», ενώ οι πλαϊνές πέτρες κάνουν το δαχτυλίδι να δείχνει ακόμη μεγαλύτερο. Αν το διαμάντι είναι φυσικό, εξαιρετικής ποιότητας, στην κλίμακα χρώματος D-F και με άψογη καθαρότητα, η αξία του μπορεί να ξεπεράσει τα 2 εκατ. δολάρια.

Ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ γνωρίστηκαν το 2017 και έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά. Το 2022, το ζευγάρι βίωσε την τραγική απώλεια του νεογέννητου δίδυμου γιου τους, Άνχελ.

