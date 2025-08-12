Στη Χαβάη, επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις χρησιμοποιούν drones και ελικόπτερα για να απελευθερώσουν εκατομμύρια αρσενικά κουνούπια εκτρεφόμενα σε εργαστήριο, σε μια προσπάθεια διάσωσης των σπάνιων ενδημικών πουλιών honeycreepers. Τα έντομα φέρουν το φυσικό βακτήριο Wolbachia, το οποίο καθιστά τα αυγά των άγριων θηλυκών μη εκκολάψιμα όταν ζευγαρώνουν μαζί τους.

Ο στόχος είναι να περιοριστεί ο πληθυσμός των χωροκατακτητικών κουνουπιών που μεταδίδουν την ελονοσία των πτηνών – μια ασθένεια που έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλών ειδών, με ελάχιστα να απομένουν. Από τα πάνω από 50 είδη honeycreepers που υπήρχαν κάποτε, σήμερα έχουν απομείνει μόλις 17, τα περισσότερα υπό εξαφάνιση.

Τα κουνούπια δεν είναι ενδημικά της Χαβάης και πιστεύεται ότι έφτασαν το 1826 με φαλαινοθηρικά πλοία. Η κλιματική αλλαγή επιτρέπει πλέον στα έντομα να ανεβαίνουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα, περιορίζοντας δραματικά το βιώσιμο καταφύγιο των πτηνών.

Η τεχνική Incompatible Insect Technique (IIT) εφαρμόζεται στη Χαβάη από το 2016 και το 2022 ξεκίνησε η μαζική εκτροφή εκατομμυρίων κουνουπιών σε εργαστήριο στην Καλιφόρνια. Από το 2023 γίνονται ρίψεις με ελικόπτερα και από τον Ιούνιο με drones, που είναι φθηνότερα και μπορούν να επιχειρούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σήμερα, απελευθερώνονται περίπου 500.000 κουνούπια την εβδομάδα σε κάθε ένα από τα νησιά Μάουι και Καουάι.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της San Diego Zoo Wildlife Alliance και του Smithsonian, υπάρχει ακόμη χρόνος να σωθούν τα είδη αν η μείωση των κουνουπιών είναι επιτυχής. Εάν το παράθυρο ευκαιρίας κλείσει, πολλά από τα πτηνά ενδέχεται να χαθούν οριστικά.

