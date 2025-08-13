Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη, όταν δύο βάρκες με μετανάστες βυθίστηκαν ανοιχτά του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα, ενώ περίπου 10 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή και αξιωματούχους του ΟΗΕ.

Περίπου 60 άνθρωποι διασώθηκαν στην περιοχή, η οποία θεωρείται από τον ΟΗΕ η πιο επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή μεταναστών παγκοσμίως, καθώς συνδέει τη Βόρεια Αφρική με την Ιταλία.

Τα σκάφη είχαν αποπλεύσει από την Τρίπολη της Λιβύης νωρίτερα την ίδια ημέρα. Η ακτοφυλακή ανέφερε ότι σε ένα από αυτά εισχώρησε νερό, αναγκάζοντας τους επιβαίνοντες να μεταφερθούν στο δεύτερο, το οποίο τελικά ανετράπη.

Σύμφωνα με τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, μεταξύ των διασωθέντων περιλαμβάνονται 56 άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας μετανάστευσης του ΟΗΕ, Φλάβιο Ντι Τζάκομο, εκτίμησε ότι περίπου 95 άτομα επέβαιναν συνολικά στα δύο σκάφη, κάνοντας λόγο για φόβους έως και 35 νεκρούς ή αγνοούμενους.

Μεταξύ των θυμάτων που μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο της Λαμπεντούζα βρίσκονται ένα νεογέννητο, τρία παιδιά, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δεσμεύτηκε να ενισχύσει τις επιχειρήσεις κατά των διακινητών.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ανέφερε ότι φέτος έχουν καταγραφεί 675 θάνατοι μεταναστών στη κεντρική Μεσόγειο. Μέχρι την Τετάρτη, 38.263 μετανάστες είχαν φτάσει στις ιταλικές ακτές το 2025, αριθμός παρόμοιος με πέρυσι αλλά σημαντικά χαμηλότερος από το 2023, όταν σχεδόν 100.000 είχαν αφιχθεί έως τα μέσα Αυγούστου.

ΚΥΠΕ