Στην Ουάσινγκτον, ένας 37χρονος άνδρας κατηγορείται για κακούργημα, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε ομοσπονδιακό πράκτορα χρησιμοποιώντας… ένα σάντουιτς.

Η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, ανακοίνωσε την Τετάρτη την ποινική δίωξη εναντίον του Σον Τσαρλς Νταν, υπογραμμίζοντας ότι «η αστυνομία δεν είναι εκεί για να τη σπρώχνουν ή να τη χτυπούν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Νταν, καταγεγραμμένος σε βίντεο, φέρεται να φώναξε προς ομάδα ομοσπονδιακών αξιωματικών ότι ήταν «φασίστες» πριν τους πετάξει το σάντουιτς του, χτυπώντας έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων στο στήθος.

