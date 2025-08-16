Όπως μεταδίδει το Reuters, η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έγραψε προσωπική επιστολή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία θίγει τη δύσκολη θέση των παιδιών στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε ιδιοχείρως την επιστολή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους νωρίτερα το Σάββατο στην Αλάσκα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, παρά μόνο ανέφεραν ότι αναφερόταν στις απαγωγές παιδιών που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων παιδιών της που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους ως έγκλημα πολέμου, που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας από τη Συνθήκη του ΟΗΕ. Η Μόσχα είχε δηλώσει ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από εμπόλεμη ζώνη. Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει δεινά σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.