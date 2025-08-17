Σκηνές πανικού και καταστροφής από τον σεισμό 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς σήμερα το πρωί, εξαιτίας του οποίου δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.
Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.
Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.