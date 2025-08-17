Σκηνές πανικού και καταστροφής από τον σεισμό 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς σήμερα το πρωί, εξαιτίας του οποίου δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.

Gempa bumi magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada 17 Agustus 2025.



Sebagian bangunan gereja yang tengah direnovasi, roboh karena gempa, saat warga sedang beribadah.

Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

M5.8 earthquake hit 14 km N of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia (on August 17, 2025 at 6.38 AM local time)



Grocery shop security camera footage from Lembomawo village, Poso Kota district.



People from the poso regency felt the strong shaking.

Significant magnitude 6.1 #earthquake 14 km north of #Poso, #Indonesia



A shallow magnitude 6.1 earthquake was reported early morning near Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia.

According to Indonesia's Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, the quake hit…

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

17.08.2025#Indonesia

17.08.2025#Indonesia

A magnitude 5.8 earthquake was recorded off the coast of Indonesia, in Central Sulawesi, at a depth of 10 km. One church building was damaged. 29 people were injured. 13 of them were sent to the Poso Regional Hospital. BMKG reported 15 aftershocks.

