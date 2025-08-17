Η Χαμάς απορρίπτει το ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από τη Γάζα: «Είναι νέο κύμα γενοκτονίας»

Η Χαμάς καταγγέλλει ότι το σχέδιο του Ισραήλ για τη μετακίνηση χιλιάδων κατοίκων από την πόλη της Γάζας συνιστά «νέο κύμα γενοκτονίας και εκτοπισμού».

Ο ισραηλινός οργανισμός COGAT, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας και χειρίζεται τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε ότι από την Κυριακή θα διανεμηθούν σκηνές και εξοπλισμός καταφυγίων στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στρατού για μετακίνηση πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η βοήθεια, σύμφωνα με τον COGAT, θα περάσει μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ με τη συνδρομή του ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών, έπειτα από έλεγχο ασφαλείας.

Η Χαμάς αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την εγκατάσταση σκηνών «κατάφωρη παραπλάνηση» με στόχο να καλυφθεί «ένα βάναυσο έγκλημα που οι δυνάμεις κατοχής σχεδιάζουν να διαπράξουν».

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει νέα επιχείρηση για τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα. Το σχέδιο έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για την τύχη των περίπου 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, οι οποίοι μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου ζουν υπό συνθήκες λιμού και αποκλεισμού ανθρωπιστικής βοήθειας.

