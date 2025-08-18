Η Χαμάς έκανε γνωστό ότι αποδέχθηκε τη νέα πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφερε στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η απάντηση παραδόθηκε στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ χωρίς να ζητηθούν αλλαγές, ενώ και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν.

Η αιγυπτιακή πλευρά επιβεβαίωσε την αποδοχή της πρότασης, ωστόσο μέχρι στιγμής κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας και σε γειτονικούς καταυλισμούς.

Το σχέδιο βασίζεται σε προηγούμενη αμερικανική πρόταση του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και προβλέπει κατάπαυση πυρός 60 ημερών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο φάσεις. Αρχικά θα αφεθούν ελεύθεροι 10 όμηροι, μαζί με την παράδοση ορισμένων σορών, ενώ οι υπόλοιποι θα απελευθερωθούν στη συνέχεια. Παράλληλα θα γίνουν νέες διαπραγματεύσεις για ευρύτερη συμφωνία με διεθνείς εγγυήσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γάζας, ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 19 Παλαιστινίων. Ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και 22 μήνες, παρά τις συνεχείς προσπάθειες διαμεσολάβησης από Αίγυπτο, Κατάρ και ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δηλώσει πως αποδέχεται μόνο συμφωνία που θα περιλαμβάνει την ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα καλύπτει τις προϋποθέσεις της κυβέρνησής του για τον τερματισμό του πολέμου.

