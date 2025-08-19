Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή σορών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο, η Μόσχα παρέδωσε στην ουκρανική πλευρά τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών, ενώ έλαβε πίσω 19 σορούς Ρώσων στρατιωτών.

«Σύμφωνα με τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, σήμερα παραδώσαμε 1.000 πτώματα στρατιωτών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ουκρανική πλευρά. Μας έδωσαν 19. Τα ίδια με πριν από ένα μήνα», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι για λογαριασμό της Μόσχας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο τρίτος γύρος άμεσων διαπραγματεύσεων Ρωσίας – Ουκρανίας, στο πλαίσιο των οποίων συμφωνήθηκε η ανταλλαγή όχι μόνο στρατιωτικού προσωπικού, αλλά και αμάχων.

