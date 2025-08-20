Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε δεκάδες φωτογραφίες από αθέατες στιγμές της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Τα καρέ, που αποτυπώνουν το παρασκήνιο του ιστορικού τετ-α-τετ, τράβηξε ο επικεφαλής φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Ντάνιελ Τόροκ.

Σε μία από τις εικόνες από τη βάση Έλμεντορφ–Ρίτσαρντσον στο Άνκορατζ, ο Τραμπ φαίνεται να μιλά με ένταση στον Πούτιν πριν την κοινή συνέντευξη Τύπου, αγγίζοντας το στήθος του με το δάχτυλό του, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται μεταφραστής.

Ο διάλογος Τραμπ-Πούτιν πριν τη συνέντευξη τύπου με παρουσία μόνο ενός μεταφραστή

Σε μία φωτογραφία, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται στην κεφαλή ενός τραπεζιού συνεδριάσεων στο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσέουνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προεδρεύει σε σύσκεψη εν πτήσει με το Air Force One

Σε άλλο καρέ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Ρωσία, Στιβ Γουίτκοφ φαίνονται επίσης να συσκέπτονται με τον Τραμπ και την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, μέσα στο Air Force One ενώ έχει αποτυπωθεί ο διάλογος του Τραμπ με δημοσιογράφους αλλά και το στρατιωτικό τζάκετ του προέδρου των ΗΠΑ.

Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν ξανά μετά τη συνέντευξη Τύπου, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Σε μία εικόνα, ο Τραμπ φαίνεται να ακουμπά το χέρι του στον ώμο του Πούτιν, με την πλάτη γυρισμένη προς την κάμερα, καθώς ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τετ α τετ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και μετά τη συνέντευξη τύπου

Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να θαυμάζει έναν πίνακα που απεικονίζει τάρανδους να διασχίζουν ένα παγωμένο τοπίο, ο οποίος ήταν σε έναν διάδρομο της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης ενώ σε άλλον ενσταντανέ φαίνεται ο Ρώσος πρόεδρος να φτάνει στον χώρο της συνέντευξης τύπου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «εξέτασε» έναν πίνακα που είδε σε διάδρομο της στρατιωτικής βάσης στην Αλάσκα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πλησιάζει τον χώρο της συνέντευξης τύπου στην Αλάσκα

Το άλμπουμ του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει, επίσης, μια λήψη του βομβαρδιστικού B-2, πλαισιωμένου από μαχητικά αεροσκάφη F-22, των αεροσκαφών που πέταξαν πάνω Πούτιν και Τραμπ λίγο μετά την πρώτη χειραψία τους στην Αλάσκα

Το βομβαρδιστικό B-2 πέταξε δίπλα-δίπλα με μαχητικά αεροσκάφη F-22 πάνω από Τραμπ και Πούτιν

Ο Λευκός Οίκος επέλεξε, τέλος, και μια φωτογραφία της λιμουζίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν παρκαρισμένης δίπλα στο «The Beast», τη λιμουζίνα που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος και μέσα στην οποία μπήκε ο Πούτιν για να μεταφερθούν και οι δύο στον χώρο της συνάντησής τους το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Δίπλα-δίπλα οι λιμουζίνες των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας

Σε άλλα καρέ φαίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η ομάδα του να προετοιμάζονται για τη συνάντηση εν πτήσει προς Αλάσκα με το Air Force One ενώ έχει αποτυπωθεί και το τηλεφώνημα που έκανε ο Τραμπ στον Ζελένσκι κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον.

protothema.gr