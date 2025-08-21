Η Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της, κατακτώντας τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο λίγους μήνες μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ινά Καναμπάρο Λούκας.

Η Κάτερχαμ γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 στο χωριό Σίπτον Μπέλινγκερ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, πέντε χρόνια πριν ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Σήμερα ζει σε γηροκομείο στο Σάρεϊ, όπου πέρασε την ημέρα με την οικογένειά της «με τον δικό της ρυθμό», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος.

Η Ομάδα Γεροντολογικής Έρευνας (GRG) και η βάση δεδομένων LongeviQuest την έχουν αναγνωρίσει ως τη γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο, μετά τον θάνατο της Καναμπάρο τον περασμένο Απρίλιο.

Το γηροκομείο ανέφερε ότι η ίδια και η οικογένειά της είναι «ευγνώμονες για τα δεκάδες μηνύματα και το ενδιαφέρον» που έλαβαν, ενώ σημείωσε ότι δεν θα δώσει συνεντεύξεις, με εξαίρεση ενδεχομένως μια παραχώρηση στον βασιλιά Κάρολο Γ΄. Πέρυσι, στα 115α γενέθλιά της, είχε λάβει επιστολή από τον μονάρχη, ο οποίος τη συνεχάρη για το «πραγματικά αξιοσημείωτο ορόσημο».

Η Κάτερχαμ, που είναι η τελευταία εν ζωή υπήκοος του βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄, αποκαλύπτει το «μυστικό» της μακροζωίας της: «Δεν μαλώνω ποτέ με κανέναν! Ακούω και κάνω ό,τι μου αρέσει». Έχει τρία εγγόνια και πέντε δισέγγονα, ενώ έχει επιβιώσει τόσο των δύο θυγατέρων της όσο και του συζύγου της Νόρμαν, που πέθανε το 1976.

Παρά τα χρόνια της, διατήρησε τη δραστηριότητά της μέχρι αργά: σταμάτησε να οδηγεί λίγο πριν τα 100, έπαιζε μπριτζ μέχρι τα βαθιά της γεράματα και επέζησε ακόμη και από τον κορωνοϊό σε ηλικία 110 ετών το 2020.

Ο τίτλος του γηραιότερου ανθρώπου όλων των εποχών εξακολουθεί να ανήκει στη Γαλλίδα Ζαν Καλμάν, που έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες πριν φύγει από τη ζωή το 1997.

ΚΥΠΕ