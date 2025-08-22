Έντονη συζήτηση έχει ξεσπάσει στη Γερμανία για το αν μια τρανς γυναίκα με ακροδεξιό παρελθόν πρέπει να εκτίσει την ποινή φυλάκισης της σε γυναικεία ή ανδρική φυλακή, μετά την καταδίκη της για υποκίνηση μίσους και εξύβριση.

Σύμφωνα με το BBC, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2023 από το Επαρχιακό Δικαστήριο του Χάλε στη Σαξονία-Άνχαλτ σε φυλάκιση ενός έτους και έξι μηνών χωρίς αναστολή, για ακροδεξιά υποκίνηση μίσους, συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Η έφεσή της απορρίφθηκε, και η υπόθεσή της τελεσιδίκησε.

Την περίοδο της δίκης η Μάρλα ήταν γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ, με παρελθόν στη νεοναζιστική οργάνωση Blood and Honour. Στα τέλη του 2024, η Λίμπιχ άλλαξε την καταχώριση φύλου στα επίσημα έγγραφά της ώστε να αναγράφει θήλυ αντί για άρρεν, αλλά και το όνομά της, με βάση τον νέο Νόμο Αυτοπροσδιορισμού που είχε μόλις τεθεί σε ισχύ στη χώρα. Ο νόμος αυτός επιτρέπει την αλλαγή φύλου και ονόματος με απλή δήλωση σε ληξιαρχείο, χωρίς δικαστική απόφαση.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με πολλούς να αμφισβητούν τα κίνητρα και την ειλικρίνεια της Μάρλα. Το Der Spiegel έγραψε πως «είναι αμφίβολο εάν η αλλαγή είναι σοβαρή», υπενθυμίζοντας ότι η Λίμπιχ είχε διατυπώσει στο παρελθόν σχόλια κατά των queer ατόμων. Η ίδια κινήθηκε νομικά εναντίον μέσων που αμφισβήτησαν την ταυτότητά της, ωστόσο το Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου απέρριψε καταγγελία της κατά του Spiegel ως αβάσιμη.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Χάλε, Ντένις Τσερνότα, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση MDR ότι η Λίμπιχ θα παρουσιαστεί στη φυλακή γυναικών του Κέμνιτς για να ξεκινήσει την ποινή της. Η ίδια το επιβεβαίωσε σε ανάρτησή της στο Χ, γράφοντας: «Στις 29 Αυγούστου 2025, στις 10 μ.μ., θα μεταβώ στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κέμνιτς με τις βαλίτσες μου».

Η τελική απόφαση για το πού θα εκτίσει την ποινή της θα ληφθεί μετά την άφιξή της. Αν η διεύθυνση της φυλακής κρίνει ότι η παρουσία της μπορεί να υπονομεύσει την ασφάλεια και την τάξη, ενδέχεται να μεταφερθεί σε άλλη εγκατάσταση.

Η Λίμπιχ έχασε πρόσφατα και μια άλλη δικαστική διαμάχη, αυτή τη φορά με τον δημοσιογράφο Γιούλιαν Ράιχελτ, αρχισυντάκτη του Nius. Ο Ράιχελτ είχε γράψει στο Χ τον Ιούλιο ότι «όποιος παρακολουθεί την κάλυψη για τον νεοναζί Σβεν Λίμπιχ καταλήγει σε ένα συμπέρασμα: η κυβέρνηση της Γερμανίας κατάφερε με νόμο να αναγκάσει σχεδόν όλα τα ΜΜΕ να μεταδίδουν ανακρίβειες. Ο Σβεν Λίμπιχ δεν είναι γυναίκα».

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου απέρριψε την αίτηση της Λίμπιχ για προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα κατά του Ράιχελτ, κρίνοντας την προσφυγή της αβάσιμη.

protothema.gr