Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν «δύο εβδομάδες» διορία, παρατείνοντας περαιτέρω την προθεσμία του για πιθανές συνέπειες κατά της Μόσχας, αφού προέτρεψε τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CNN σχετικά με το ενδεχόμενο να μην πράξει τίποτα αν ο Πούτιν δεν προσέλθει σε διάλογο, δήλωσε: «Θα δούμε. Θα δω ποιος φταίει».

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, θα τους κατανοήσει, επιμένοντας πως γνωρίζει «ακριβώς τι κάνει». «Θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα είναι ενδιαφέρον. Και αν δεν γίνει, γιατί δεν έγινε; Γιατί τους είπα να γίνει» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι σε δύο εβδομάδες θα έχει λάβει τις αποφάσεις του. «Θα ξέρω προς ποια κατεύθυνση θα κινηθώ, σημειώνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα που θέτει αφορά τη βούληση του Πούτιν να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η δυναμική για ειρηνευτικές συνομιλίες δείχνει να έχει παγώσει, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση των δύο ηγετών.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είχε συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ φιλοξένησε τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Στο πλαίσιο αυτό είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διμερούς συνάντησης Μόσχας – Κιέβου, την οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να ακολουθήσει τριμερής συνάντηση με τη δική του παρουσία.

«Ήθελα να έχουν συνάντηση οι δύο τους. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ εκεί, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα βγει τίποτα. Μου λένε “πρέπει να είσαι εκεί”. Ίσως έχουν δίκιο, ίσως όχι. Στο μεταξύ όμως, άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν», ανέφερε ο Τραμπ.

