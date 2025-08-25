Το Ισραήλ εξέφρασε την ετοιμότητά του να στηρίξει την προσπάθεια του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, εφόσον η χώρα προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, η πρόσφατη απόφαση του λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου να κινηθεί προς τον αφοπλισμό της, συνδεόμενης με το Ιράν, οργάνωσης μέχρι το τέλος του 2025 αποτελεί «σημαντική εξέλιξη».

Η δήλωση υπογράμμισε ότι αν ο στρατός του Λιβάνου αναλάβει δράση προς αυτή την κατεύθυνση, το Ισραήλ θα ανταποκριθεί με αμοιβαία μέτρα, περιλαμβανομένης σταδιακής μείωσης της στρατιωτικής του παρουσίας στο λιβανέζικο έδαφος.

protothema.gr