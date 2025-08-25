Η Βίλα Σέρτοσα, ένα από τα πιο εμβληματικά ακίνητα της Ιταλίας, οδεύει προς πώληση, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Το πολυτελές κτήμα, που ανήκε παλαιότερα στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, αναμένεται να περάσει σε νέα χέρια, με αγοραστή έναν Άραβα επιχειρηματία, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Η πώληση, με τιμή που κυμαίνεται μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ή, τουλάχιστον, η πιο σημαντική αγορά ακινήτου στην Ιταλία. Η διάσημη εταιρεία Sotheby’s International Realty αναλαμβάνει την πώληση, σε συνεργασία με την Knight Castle Real Estate, μια μεσιτική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι που ειδικεύεται σε ακίνητα πολυτελείας.

Η Βίλα Σέρτοσα, που εκτείνεται σε 4.500 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 68 δωμάτια, 174 θέσεις στάθμευσης, τέσσερα μπανγκαλόου, και ένα τεράστιο πάρκο 580.000 τετραγωνικών μέτρων, ήταν το επίκεντρο αρκετών διάσημων προσωπικοτήτων, όπως οι πρόεδροι Τζορτζ Μπους και Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. Ανάμεσα στις υποδομές της βίλας, που περιλαμβάνουν ένα αμφιθέατρο, θερμοκήπιο, γυμναστήριο και πισίνες, ξεχωρίζει και το ψεύτικο ηφαίστειο, το οποίο είχε προκαλέσει συναγερμό όταν έμοιαζε να εκρήγνυται.

Η έπαυλη ανήκε στον Τζιάννι Ονοράτο, ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού δικτύου La Voce Sarda, και αγοράστηκε από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι μέσω του μεσάζοντα Φλάβιο Καρμπόνι, ο οποίος καταδικάστηκε για την κατάρρευση της Banco Ambrosiano τη δεκαετία του ’80. Όταν οι πιέσεις από τους πιστωτές ανάγκασαν τον Καρμπόνι να πουλήσει, το ακίνητο αγοράστηκε από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Η βίλα μετονομάστηκε σε “Βίλα Σέρτοσα”, ενώ η χρήση της ως «έδρα εναλλακτικής ασφαλείας» για τον τότε πρωθυπουργό της Ιταλίας έκανε τη βίλα ακόμα πιο μυστηριώδη.

Η ολοκλήρωση της πώλησης, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, παραμένει ασαφής, καθώς οι κληρονόμοι του πρώην πρωθυπουργού δεν βιάζονται να παραχωρήσουν αυτό το μικρό παράδεισο, μόλις λίγα βήματα από τη Costa Smeralda.

Τα τελευταία χρόνια, μετά τον θάνατο του Καβαλιέρε, υπήρξαν διάφορες φήμες για εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, μερικές από τις οποίες ήταν λιγότερο αξιόπιστες, όπως η φημολογία του περασμένου χρόνου για ενδιαφέρον από τον σουλτάνο του Μπρουνέι, Χασανάλ Μπολκιά, ή από τον ξενοδοχειακό κολοσσό Four Seasons, ο οποίος ωστόσο διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή με την ιδιοκτησία της διάσημης βίλας του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, η Βίλα Σέρτοσα απέκτησε την ετικέτα «top-secret», με όλη την περιοχή να εντάσσεται σε αυστηρό καθεστώς μυστικότητας. Εκεί περιλαμβάνονταν το αμφιθέατρο, οι πισίνες θαλασσοθεραπείας και ο «προβλήτας 007», που φημολογούνταν ότι συνδεόταν με υπόγεια σπηλιά προσβάσιμη από βάρκες και υποβρύχια, σαν σκηνή από ταινία του James Bond. Μάλιστα, οι δικηγόροι του Μπερλουσκόνι αρνήθηκαν να παραδώσουν έγγραφα ή λεπτομέρειες στους ανακριτές που ερευνούσαν πιθανές αυθαιρεσίες σε μια περιοχή που οι περιβαλλοντολόγοι είχαν χαρακτηρίσει προστατευόμενη από αυστηρούς περιορισμούς. Υπήρχε μόνο μία εντολή: Κανένας ξένος δεν έπρεπε να πλησιάσει. Μια απόφαση της λιμενικής αρχής απαγόρευε την προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από την ακτή. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η απαγόρευση δεν ήταν αποτέλεσμα αιτήματος των «μυστικών υπηρεσιών», όπως είχε διαρρεύσει, αλλά προερχόταν από μια εταιρεία που δραστηριοποιούνταν σε θαλάσσιες κατασκευές και ήθελε να διατηρήσει την περιοχή άδεια από κόσμο.

protothema.gr