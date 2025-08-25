Νέα διάσταση στη διαφαινόμενη αναθέρμανση των διπλωματικών σχέσεων της Τουρκίας με το καθεστώς της Βεγγάζης που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, δίνει η συνάντηση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Άγκυρας, Ιμπραήμ Καλίν. Ατό μετά μια ημέρα μετά τον ελλιμενισμό τουρκικού πολεμικού πλοίου στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Όλα αυτά μερικά εικοσιτετράωρα μετά το δημοσίευμα του Bloomberg, που υποστηρίζει ότι ο ηγέτης της Ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, πρόκειται να παραχωρήσει σε τουρκικές εταιρείες δικαίωμα για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τη Λιβύη μέχρι την Κρήτη.

Παράλληλα , η νέα συνάντηση Τούρκου αξιωματούχου με τον πάλαι ποτέ ισχυρό σύμμαχο της Ελλάδας αναζωπυρώνει τα σενάρια που υποστηρίζουν πως η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που ελέγχεται από το καθεστώς του Χαφτάρ, αναμένεται να επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ανάβοντας στην Τουρκία το πράσινο φως για έρευνες και εκμετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή.

Η ελληνική διπλωματία έχει επενδύσει , κυρίως στην αποτροπή της επικύρωσης του μνημονίου από τη Λυβική Βουλή , μια και η στάση του Χαφτάρ στο εσωτερικό αποτελούσε ένα από τα ισχυρά επιχειρήματα της Ελλάδας στα διεθνή φόρα σχετικά με την παράνομη φύση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Όπως έχει γράψει τις προηγούμενες ημέρες το iefimerida Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να διαχειριστούν με ψυχραιμία και γεωστρατηγική σύνεση τον αντίκτυπο των πρόσφατων εξελίξεων, ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους και να αποφύγουν ενδεχόμενες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα, τη δεδομένη χρονική συγκυρία που η Τουρκία αξιοποιεί τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο αμυντικό τομέα της ως καταλύτη διπλωματικής διείσδυσης, γεγονός που δημιουργεί ένα σημαντικό δομικό μειονέκτημα για την ελληνική πλευρά στον ευρύτερο ανταγωνισμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Τι λέει ο τουρκικός Τύπος για τη συνάντηση

Σύμφωνα με την TürkiyeGazetesi, η συνάντηση του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MİT) με τον στρατάρχη του Εθνικού Στρατού της Λιβύης συζήτησαν θέματα που αφορούν:

Τις περιφερειακές εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο.

Την ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Την ανάπτυξη της θαλάσσιας ασφάλειας.

Την ανταλλαγή εμπειριών σε τεχνικούς τομείς μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο η συνάντηση, εκτός από την καθαρά διμερή της διάσταση, αντανακλά και τη γενικότερη αποφασιστικότητα της Τουρκίας να διατηρήσει και να ενισχύσει τους δεσμούς με τη Λιβύη, ειδικά σε τομείς στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σημειώθηκε επίσης μια στρατιωτική διάσκεψη στο πολεμικό πλοίο TCG Kınalıada, που βρισκόταν στο λιμάνι της Βεγγάζης. Εκεί, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της θαλάσσιας ασφάλειας, τη συνεργασία μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών, και την ανταλλαγή εμπειριών σε διάφορους τεχνικούς τομείς. Παράλληλα, ο νέος διοικητής του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, Saddam Haftar, πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση με την τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνέχεια και τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων.

Η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης χαρακτήρισε αυτές τις επαφές ως απόδειξη του «ιστορικού βάθους» των σχέσεων μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών και τόνισε ότι η ανάπτυξη αυτών των σχέσεων αποτελεί βασικό βήμα για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Η τουρκική πλευρά, μέσω του İbrahim Kalın, έδειξε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επαφές, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η Λιβύη στη γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής.

Η επίσκεψη αυτή και οι συνομιλίες τους ερμηνεύονται από τα τουρκικά ΜΜΕ ως μια κίνηση με στόχο την εμβάθυνση των διμερών στρατιωτικών δεσμών, με παράλληλο ενδιαφέρον για την περιφερειακή σταθερότητα σε μια περιοχή που βιώνει αναταραχές και έντονες γεωπολιτικές εντάσεις.

Συνολικά, η συνάντηση Καλίν -Χαφτάρ στη Βεγγάζη προβάλλεται από την Τουρκία ως ένας κρίσιμος σταθμός στις σχέσεις των δύο χωρών, με έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική. Η Τουρκία επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή της στην περιφερειακή ασφάλεια μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη Λιβύη.

Τέλος , το δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής τουρκικής εφημερίδας υποστηρίζει πως « η κίνηση του Καλίν προκάλεσε συναγερμό στην Ελλάδα, καθώς θεωρείται σημαντική απόπειρα ενίσχυσης της τουρκικής επιρροής στη Λιβύη και ευρύτερα στην περιοχή».

BIG: Turkish Spy Chief Kalın meets Libyan autocrat Khalifa Haftar, who rules the eastern part of the country.



First senior Turkish official outreach to Haftar.



This comes a day after a Turkish warship made a port visit to Benghazi, which is controlled by Haftar forces pic.twitter.com/RlYLbTypFZ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 25, 2025

