Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δύο σημαντικές υπόγειες διαδρομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην επιχείρηση εξουδετερώθηκαν δεκάδες μέλη της Χαμάς και καταστράφηκε κρίσιμη υποδομή.

Η πρώτη διαδρομή διέθετε πολλαπλές εξόδους και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων και εφοδίων, αλλά και ως χώρος παραμονής μαχητών. Ο ισραηλινός στρατός την κατέστησε μη λειτουργική, σφραγίζοντάς την με μπετόν.

Η δεύτερη διαδρομή, η οποία εκτεινόταν σε βάθος εκατοντάδων μέτρων, καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους IDF.