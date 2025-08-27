Εργαζόμενοι της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA) τέθηκαν σε διαθεσιμότητα την Τρίτη, καθώς είχαν προσυπογράψει ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας για αποφάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την ηγεσία της υπηρεσίας, μετέδωσε η Washington Post.

Ως χθες το βράδυ η διεύθυνση της FEMA είχε αποστείλει ενημερωτικά σημειώματα σε πολλά μέλη του προσωπικού της ενημερώνοντας πως τίθενται με άμεση ισχύ σε διοικητική αργία μετ’ αποδοχών, εξήγησε η εφημερίδα.

Δεκάδες νυν και πρώην μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής, που είναι αρμόδια κυρίως για τον συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης καταστροφών, προειδοποίησαν το ομοσπονδιακό Κογκρέσο με την επίμαχη ανοικτή επιστολή ότι η απειρία της ηγεσίας που τοποθετήθηκε από τον κ. Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή επιπέδου συγκρίσιμου με εκείνο του τυφώνα Κατρίνα, που είχε σαρώσει τη Νέα Ορλεάνη (Λουιζιάνα, νότια) πριν από είκοσι χρόνια.

