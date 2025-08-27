Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ στην Κίνα, η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, πέρασε με επιτυχία μια κρίσιμη δοκιμή αντοχής λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη λειτουργία της.

Η γιγαντιαία κρεμαστή γέφυρα εκτείνεται σε ύψος 625 μέτρων πάνω από το φαράγγι του ποταμού Μπεϊπάν στην επαρχία Γκουιτζόου, με συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 2,8 χιλιόμετρα. Η κατασκευή της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το έργο σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τις οδικές συνδέσεις σε δύσβατες περιοχές, να διευκολύνει το εμπόριο και να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού. Μάλιστα, στη βάση του φαραγγιού προγραμματίζεται η δημιουργία κέντρου extreme sports.

Η πενθήμερη δοκιμή, στο πλαίσιο των τελικών ελέγχων πριν από τα εγκαίνια, περιλάμβανε – μεταξύ άλλων– την τοποθέτηση 96 φορτηγών σε καίρια σημεία της γέφυρας, ώστε να επιβεβαιωθεί η δομική της ακεραιότητα, σύμφωνα με το BBC.

The Huajiang Grand Canyon Bridge, poised to become the tallest bridge in the world, has passed a crucial load test. 96 heavy-duty trucks formed a 3,300-ton convoy on the bridge, which is set to open later this year in China. #Bridge #LoadTest #China pic.twitter.com/1flgrmNjct — China Xinhua News (@XHNews) August 26, 2025

The Huajiang Grand Canyon Bridge in southwest China's Guizhou Province, set to become the world's tallest bridge, had completed a key load test as of Monday, ahead of its scheduled opening in late September https://t.co/7FRvbrGpx0 pic.twitter.com/bGq7JUvN6F August 25, 2025

