Το Ισραήλ απαίτησε την Τετάρτη την άμεση απόσυρση της έκθεσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), βάσει της οποίας ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού στη Γάζα, κατηγορώντας τον οργανισμό για πολιτικοποίηση και παραποίηση στοιχείων.

Ο γενικός διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Εντεν Μπαρ Ταλ, δήλωσε ότι η έκθεση είναι «κατασκευασμένη» και προειδοποίησε πως, εάν δεν αποσυρθεί, το Ισραήλ θα απευθυνθεί στους διεθνείς δωρητές για να σταματήσουν τη χρηματοδότηση του IPC, το οποίο χαρακτήρισε «χειραγωγικό εργαλείο μιας τρομοκρατικής οργάνωσης».

Η επίμαχη έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 22 Αυγούστου, ανέφερε ότι περίπου 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση λιμού στην επαρχία της Γάζας και προέβλεψε την εξάπλωσή του μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου στις περιοχές Ντέιρ ελ Μπάλα και Χαν Γιούνις. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, Τομ Φλέτσερ, είχε τονίσει ότι ο λιμός «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» εάν δεν υπήρχε «η συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα συμπεράσματα του IPC ως «χονδροειδή ψεύδη», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας» και επικαλούμενος τα στοιχεία για την ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπεται να εισέλθει στη Γάζα. Η υπηρεσία Cogat του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι μόνο την Τρίτη εισήλθαν σχεδόν 280 φορτηγά με βοήθεια.

Ωστόσο, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις αμφισβητούν τις ανακοινώσεις αυτές, τονίζοντας ότι οι περιορισμοί στις μεταφορές και οι περιοχές χωρίς πρόσβαση εμποδίζουν την αποτελεσματική ανταπόκριση στην κρίση.

