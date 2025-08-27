Ένα βίντεο που δείχνει την έπαυλη της οικογένειας του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συγκέντρωσε περίπου 700.000 θεάσεις στο Facebook, μετά τη δημοσίευσή του από τον ανεξάρτητο βουλευτή Άκος Χαντχάζι, γνωστό για τις καταγγελίες του κατά της διαφθοράς.

Το ακίνητο, το οποίο ο Χαντχάζι αποκάλεσε «πολυτελές κάστρο», διαθέτει καλοσυντηρημένους κήπους, πισίνα και μεγάλη τραπεζαρία, αντικρούοντας –όπως είπε– τον ισχυρισμό του πατέρα του πρωθυπουργού, Γκιόζο Όρμπαν, ότι πρόκειται για ένα απλό αγρόκτημα. Ο 84χρονος είχε δηλώσει σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα ότι αγόρασε το Hatvanpuszta το 2011 για γεωργική χρήση.

Το βίντεο προκάλεσε κύμα σχολίων, με χρήστες να κατηγορούν την οικογένεια Όρμπαν για σπατάλη δημοσίου χρήματος. «Ο Όρμπαν και οι συνεργοί του οικοδομούν παλάτι με τα λεφτά των φορολογουμένων», έγραψε ένας σχολιαστής, ενώ άλλοι πρότειναν το κτήμα να αξιοποιηθεί για κοινωνικές δομές, όπως ορφανοτροφείο ή νοσοκομείο.

Η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα. Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο κατηγόρησε τον Χαντχάζι ότι εισήλθε παράνομα στον χώρο, παραβιάζοντας τη νομοθεσία. Ο ίδιος ο Βίκτορ Όρμπαν αρνείται ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου, το οποίο βρίσκεται 34 χιλιόμετρα δυτικά της Βουδαπέστης, κοντά στη γενέτειρά του, Φέλκσουτ.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης δυσαρέσκειας για τη διαφθορά στην Ουγγαρία. Το περιβάλλον του πρωθυπουργού κατηγορείται ότι έχει πλουτίσει μέσα από δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «παγώσει» χρηματοδοτήσεις ύψους 19 δισ. ευρώ λόγω υποψιών για αδιαφανείς διαδικασίες. Η κυβέρνηση Όρμπαν απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

