Το Ισραήλ συνέχισε και ενέτεινε την Τετάρτη τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας, αγνοώντας τη διεθνή πίεση για τερματισμό των επιθέσεων. Παράλληλα, απέρριψε εκ νέου την κήρυξη λιμού από τον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας την έκθεση «εντελώς κατασκευασμένη».

Ύστερα από σχεδόν 23 μήνες πολέμου, που ξεκίνησε με την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε στον Λευκό Οίκο συνεδρίασης «πολιτικού χαρακτήρα» για τη σύγκρουση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ωστόσο, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης, την οποία ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ περιέγραψε ως «ευρεία σύσκεψη» για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί στην επιθυμία του να απομακρυνθεί ο παλαιστινιακός πληθυσμός από την περιοχή, ώστε να δημιουργηθεί εκεί η λεγόμενη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Σύμφωνα με το BBC και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, διεθνής ειδικός απεσταλμένος στην Εγγύς Ανατολή από το 2007 ως το 2015, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

The level of devastation in Gaza was captured from the air as the UAE Air Force dropped humanitarian aid by plane.pic.twitter.com/2k8Ijh1u1K August 27, 2025

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 38 νεκρούς σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ σε όλο τον θύλακο υπό πολιορκία, που έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή και οι κάτοικοί του απειλούνται να υποστούν γενικευμένο λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται από τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές στα μέσα ενημέρωσης και την αδυναμία πρόσβασης σε πολλά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις που γίνονται από οποιαδήποτε πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας.

Ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε πως μονάδες του επιχειρούν στην περιφέρεια της πόλης της Γάζας για να «καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές» και εγκαταστάσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο στρατός συμπλήρωσε πως θα είναι «αναπόφευκτη» την απομάκρυνση του πληθυσμού από το αστικό κέντρο, που παρουσιάζεται ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν φύγει ήδη.

«Αεροπλάνα βομβάρδιζαν και drones έριχναν όλη νύχτα», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τάλα αλ Χατίμπ, που ζει στη συνοικία Ζαϊτούν της πόλης της Γάζας. «Είμαστε ακόμη στο σπίτι μας, κάποιοι γείτονες έφυγαν. Αλλά, όπου κι αν πας, σ’ ακολουθεί ο θάνατος!», πρόσθεσε.

🚨 Gaza channels are publishing updated footage of the city of Gaza as filmed from aid parachute planes. pic.twitter.com/gOhwBZG6S7 — Raylan Givens (@JewishWarrior13) August 27, 2025

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει εντεινόμενη πίεση, εντός και εκτός χώρας, για να βάλει τέλος στην επίθεση του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας. Το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του ενέκρινε στις αρχές του μήνα επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, πρωτεύουσα του θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του. Οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοι της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής έχουν εξαναγκαστεί να εκτοπιστούν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι το τρέχον διάστημα οι κάτοικοι στην περιοχή της πόλης της Γάζας, που συμπεριλαμβάνει την πόλη και παρακείμενους καταυλισμούς προσφύγων, είναι ένα εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε ότι η πόλη θα καταστραφεί ολοσχερώς αν η Χαμάς δεν δεχτεί να αφοπλιστεί και να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους, αν δεν αποδεχτεί «τους όρους» της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Προχθές Τρίτη δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν για να απαιτήσουν να κλειστεί συμφωνία για να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τελειώσει ο πόλεμος.

Ανάμεσα στους στόχους του Ισραήλ που απαρίθμησε τη 10η Αυγούστου ο Νετανιάχου συμπεριλαμβανόταν, πέρα από την ήττα και τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων, ο στρατός να πάρει τον «έλεγχο της ασφάλειας» στη Λωρίδα της Γάζας και να αναλάβει τη διακυβέρνηση του θυλάκου «πολιτική», «ειρηνική» κυβέρνηση που «δεν θα είναι ισραηλινή», ωστόσο απέκλεισε επίσης να αναλάβει τη διοίκηση η Παλαιστινιακή Αρχή.

"It is a famine. The Gaza Famine.



It is a famine that we could have prevented, if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel.



Everyone owns this. The #GazaFamine is the world’s famine."



– @UNReliefChief pic.twitter.com/zvfplQPQqU — United Nations Geneva (@UNGeneva) August 22, 2025

Αφού απαγόρευσε στις αρχές Μαρτίου την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ χαλάρωσε τον αποκλεισμό της στα τέλη Μαΐου αλλά μόνο εν μέρει και οι ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης που εισέρχονται έκτοτε στη μικρή περιοχή χαρακτηρίζονται εντελώς ανεπαρκείς από ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Την περασμένη Παρασκευή 22η Αυγούστου, ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα λιμό στον παλαιστινιακό θύλακο, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο Ισραήλ, βασιζόμενο σε έκθεση που συντάχθηκε από το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC), που ενεργεί με εντολή του διεθνούς οργανισμού.

Το Ισραήλ, η κυβέρνηση του οποίου διαβεβαιώνει πως «δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», απαίτησε χθες «το IPC να ανακαλέσει αμέσως την εντελώς κατασκευασμένη έκθεσή του».

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει σχεδόν καθημερινά Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, να κρατούν άδεια σκεύη και να ζητούν τρόφιμα από οργανώσεις αρωγής σε πολλούς τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

«Όταν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα, τα παιδιά υφίστανται ακραίο οξύ υποσιτισμό, κατόπιν πεθαίνουν. Αργά και οδυνηρά», αντέταξε απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας χθες η επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save the Children, η Ίνγκερ Άσινγκ.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη στην ημέρα, συνεχίζουν να βρίσκονται στον θύλακο 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.895 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

