Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες παιδιών και κατοίκων για την επίθεση στο καθολικό σχολείο της Μινεάπολης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δυο μαθητών και τον τραυματισμό άλλων 17, ανάμεσά τους και μια 12χρονη ομογενής.

Ο 10χρονος Γουέστον Χάλσνε δήλωσε στο CNNi, ότι καθόταν δύο θέσεις μακριά από τα παράθυρα της εκκλησίας του σχολείου, παρακολουθώντας τη λειτουργία για την έναρξη των σχολικών μαθημάτων, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Ο μαθητής της πέμπτης τάξης είπε ότι κάλυψε το κεφάλι του καθώς ο φίλος του βούτηξε πάνω του.

Τουλάχιστον δύο παιδιά έχουν σκοτωθεί και 17 άλλα –συμπεριλαμβανομένων 14 παιδιών και 3 ενοριτών ηλικίας άνω των 80 ετών– τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «σκόπιμη πράξη βίας ».

Ο δράστης, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε, είχε αγοράσει τα όπλα «πρόσφατα» και δεν φαινόταν να έχει ποινικό μητρώο, δήλωσαν οι αρχές.

«Μπορείς σε παρακαλώ να μου κρατήσεις το χέρι;»

Ο Πάτρικ Σκάλεν εξακολουθεί να ζει στο σπίτι όπου μεγάλωσε, περίπου ένα τετράγωνο μακριά από το σχολείο. Φοίτησε εκεί -όπως ακριβώς και ο πατέρας του πριν από αυτόν- και δήλωσε στο CNNi ότι είναι περήφανος για το σχολείο, το οποίο μετρά έναν αιώνα, και την κληρονομιά του στην κοινότητα.

Ο Σκάλεν εργαζόταν στο γραφείο του το πρωί, όταν άκουσε κάτι που έμοιαζε με πυροβολισμούς. Έτρεξε προς το σχολείο.

Αμέσως, είπε ο Σκάλεν, είδε τρία παιδιά που ήταν «προφανώς τραυματισμένα». Μια σφαίρα είχε γρατσουνίσει ένα κορίτσι στο μέτωπο, είπε. Ένα άλλο κορίτσι είχε πυροβοληθεί στον λαιμό.

«Μπορείτε σε παρακαλώ να μου κρατήσετε το χέρι;» ρώτησε ένα από τα κορίτσια, όπως είπε ο Σκάλεν στο CNNi.

Αστυνομικοί συγκεντρώνονται έξω από το σχολείο της Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας, μετά από αναφορά για μαζική ένοπλη επίθεση, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στη Μινεάπολις.AP Photo/Abbie Parr

Παρόλο που ήταν σε εγρήγορση και μιλούσαν, είπε ότι προσπάθησε να προσφέρει στα παιδιά όποια παρηγοριά και διαβεβαιώσεις μπορούσε μέχρι να φτάσουν τα επείγοντα.

«Τους έλεγα συνέχεια, “Θα τηλεφωνήσω στη μαμά και τον μπαμπά σας, θα τους ενημερώσω. Θα είστε καλά”, είπε.

Καθώς προσπαθούσαν να επεξεργαστούν αυτά που είχαν δει, ο Σκάλεν είπε ότι τα παιδιά άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις: «Γιατί συνέβη αυτό; Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό;».

Μια πράξη ακατανόητης σκληρότητας

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, έκανε λόγο για «αδιανόητη τραγωδία» σε συνέντευξη Τύπου αργότερα το ίδιο πρωί.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μινεάπολις, Μπράιαν Ο’Χάρα, στέκεται έξω από το Καθολικό Σχολείο Annunciation μετά από πυροβολισμό που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025, στο Μινεάπολις.AP Photo/Bruce Kluckhohn

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8:30 π.μ., είπε ο Ο’ Χάρα, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας για την πρώτη εβδομάδα του σχολείου.

O ύποπτος Ρόμπιν Γουέστμαν, 23 ετών, αποφοίτησε από το καθολικό δημοτικό σχολείο το 2017, σύμφωνα με ένα ετήσιο λεύκωμα που εξασφάλισε το CNNi.

Ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι, είπε ο Ο’ Χάρα, προσθέτοντας αργότερα ότι οι αρχές πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν και τα τρία όπλα.

Αν και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ο’ Χάρα είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πυροβολισμών φαίνεται να έγινε από έξω από το κτίριο και ότι μερικές από τις πόρτες της εκκλησίας είχαν σφραγιστεί με καδρόνια απο έξω.

«Αυτή η σκόπιμη πράξη βίας είναι απλώς ένα σημάδι ακατανόητης σκληρότητας», είπε.

Πανικόβλητοι γονείς έτρεξαν προς τον χώρο της επανένωσης και δακρυσμένοι κρατούσαν τα παιδιά τους καθώς τα συνόδευαν έξω από τον χώρο του σχολείου. Οι πυροβολισμοί έρχονται μετά από ένα κύμα ενεργών σκοπευτικών σε όλη τη χώρα που έφερε πανικό στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αφού έφτασε στο σημείο, ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, έτρεξε προς το ιερό και αργότερα εθεάθη να ενώνει τα χέρια του έξω στα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, κάθεται στα σκαλιά του σχολείου της Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.AP Photo/Abbie Parr

«Ήταν η πρώτη εβδομάδα του σχολείου – ήταν σε μια εκκλησία», είπε ο Φρέι το πρωί της Τετάρτης.

«Αυτά είναι παιδιά που θα έπρεπε να μαθαίνουν με τους φίλους τους. Θα έπρεπε να παίζουν στην παιδική χαρά. Θα έπρεπε να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο ή στην εκκλησία με την ησυχία τους, χωρίς τον φόβο ή τον κίνδυνο βίας.»

Πέρα από «σκέψεις και προσευχές»

«Δεν υπάρχει τίποτα στο σήμερα που να μπορεί να μας γεμίσει ελπίδα», δήλωσε ο διευθυντής του σχολείου Annunciation, Matthew DeBoer, σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τετάρτης. «Εμείς ως κοινότητα έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί, κανένας γονέας, κανένας δάσκαλος δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να βιώσει αυτό που βιώσαμε εμείς σήμερα».

«Υπάρχει μια αφρικανική παροιμία που λέει: “Όταν προσεύχεσαι, κούνησε και τα πόδια σου”. Σε παρακαλώ λοιπόν», είπε με σπασμένη φωνή, «σας παρακαλώ να προσεύχεστε, αλλά μην σταματάτε μόνο εκεί».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, ζήτησε να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της ένοπλης βίας στην Αμερική.

12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες

Η ομογενής Σοφία Φόρτσα (Forchas) 12 ετών, μαθήτρια της εβδόμης τάξης, είναι ανάμεσα στα 17 άτομα που τραυματίστηκαν το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου κατά τους πυροβολισμούς του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν.

