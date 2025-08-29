Ο κύριος ύποπτος των γερμανικών Αρχών για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, Κρίστιαν Μπρίκνερ, αναμένεται να αποφυλακιστεί σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Ο Κρίστιαν Μπρύκνερ, ο οποίος εκτίει ποινή στη βόρεια Γερμανία για βιασμό μίας 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας, θα αποφυλακιστεί το αργότερο στις 17 Σεπτεμβρίου.

Σε δήλωσή του στο BBC, ο επικεφαλής εισαγγελέας που ερευνά την εξαφάνιση του μικρού παιδιού είπε ότι ο 48χρονος Γερμανός είναι επικίνδυνος, αλλά ότι η τρέχουσα νομική κατάσταση σημαίνει ότι πρέπει να αποφυλακιστεί χωρίς καθυστέρηση.

Ο Μπρίκνερ δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή.

Η -τότε τριών ετών- μικρούλα εξαφανίστηκε από συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πραΐα ντα Λουζ στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας στις 3 Μαΐου 2007. Οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους σε εστιατόριο σε μικρή απόσταση, ενώ η κόρη τους και τα μικρότερα δίδυμα αδέλφια της κοιμούνταν στο ισόγειο διαμέρισμα, αλλά τα έλεγχαν τακτικά.

Η τεράστια έρευνα για τον εντοπισμό της δεν έχει αποδώσει τίποτα.

Πάντως, Γερμανοί εισαγγελείς έχουν επισημάνει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Μπρύκνερ μπορεί να βρισκόταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε η Μαντλίν. «Δεν είναι απλώς ο κύριος ύποπτος, είναι ο μόνος ύποπτος», εξηγούν και προσθέτουν ότι «δεν έχουμε βρει τίποτα που να τον αθωώνει».

Επιπλέον, τον θεωρούν επικίνδυνο για την κοινωνία, ένα άτομο που «αναμένουμε ότι θα διαπράξει και άλλα εγκλήματα». Για αυτόν τον λόγο ζήτησαν να του επιβληθούν περιορισμοί όταν αποφυλακιστεί, όπως βραχιολάκι στον αστράγαλο. Οι όροι θα αποφασιστούν σε ακροαματική διαδικασία που δεν θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Ο Μπρύκνερ, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του στο Αλγκάρβε, ήταν περιπλανώμενος, μικροκακοποιός και καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας. Έχει αρκετές προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ των οποίων για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016. Είναι γνωστό ότι έζησε στην ίδια περιοχή της Πορτογαλίας μεταξύ 2000 και 2017.

protothema.gr