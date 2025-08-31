Ένα παράξενο φαινόμενο συνάντησαν οι κάτοικοι σε μια παραλιακή περιοχή της Βραζιλίας.

Ένα πρωί πριν από μία εβδομάδα, οι κάτοικοι της Praia Grande στο Σάο Πάολο ξύπνησαν βλέποντας κάτι ασυνήθιστο. Η θάλασσα είχε υποχωρήσει σημαντικά, αφήνοντας μια ευρύτερη παραλιακή ζώνη άμμου. Οι εικόνες που μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσαν ανησυχία και περιέργεια, οδηγώντας πολλούς να φοβηθούν κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Ωστόσο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι αυτό που συνέβη δεν αποτελεί κίνδυνο και πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, γνωστό ως χαμηλή παλίρροια.

Tι συνέβη στην παραλία της Βραζιλίας

Η ωκεανογράφος Ρεζίνα Σόουζα, των Υδροδυναμικών Ερευνών εξήγησε στην βραζιλιάνικη Diário do Litoral ότι το φαινόμενο, αν και εντυπωσιακό οπτικά, είναι μέρος του φυσιολογικού κύκλου των παλιρροιών. Σύμφωνα με αυτήν, αν και η παλίρροια της 21ης Αυγούστου ήταν αρνητική, δεν ήταν η χαμηλότερη του έτους. Τον Ιούνιο, για παράδειγμα, σημειώθηκαν δύο ακόμη χαμηλότερες παλίρροιες, αποδεικνύοντας ότι οι αλλαγές στο επίπεδο της θάλασσας είναι φυσιολογικές.

Το φαινόμενο σχετίζεται με τη συζυγία, η οποία συμβαίνει όταν η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται κατά τις φάσεις της νέας ή της πανσελήνου. Αυτή η ευθυγράμμιση ενισχύει τη βαρυτική δύναμη, προκαλώντας υψηλότερες ή χαμηλότερες από το κανονικό παλίρροιες. Αν και σε ορισμένες περιοχές οι αλλαγές μπορεί να είναι σημαντικές, δεν αποτελούν κίνδυνο για τον κόσμο. Παρόμοιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στις 11 Ιουνίου στη São Vicente, δείχνοντας ότι η υποχώρηση της θάλασσας, αν και εντυπωσιακή, είναι επαναλαμβανόμενη.

Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η χαμηλή παλίρροια είναι φυσικό και αναμενόμενο φαινόμενο, αν και μερικές φορές τραβάει την προσοχή λόγω της έντασής της.

