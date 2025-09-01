Περισσότεροι από 800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 2.700 τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών που έπληξε τη νύχτα το ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι μόνο στην επαρχία Κουνάρ καταγράφηκαν περίπου 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες. Στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, όπου βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού, έχουν αναφερθεί 12 νεκροί και 255 τραυματίες.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων και σημειώθηκε 27 χλμ. από την πόλη Τζαλαλαμπάντ, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην Καμπούλ αλλά και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ πολλές άλλες περιοχές υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, ιδίως στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, όπου κατοικίες από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν.

Η νέα αυτή φυσική καταστροφή αναμένεται να επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρή μείωση διεθνούς βοήθειας και την επιστροφή προσφύγων από γειτονικές χώρες. Την περασμένη εβδομάδα, η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί και από ξαφνικές πλημμύρες με πέντε νεκρούς.

Το Αφγανιστάν, μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Χίντου Κους όπου συγκρούονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα. Το 2024, σεισμικές δονήσεις στο δυτικό τμήμα της χώρας είχαν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων.

622 people killed, hundreds are missing while over 2000 people are injured due to the deadly #earthquake in Eastern Afghanistan . This is really heartbreaking 💔. Prayers for our Afghan brothers and sisters. The world should come forward to help humanity. pic.twitter.com/GdP74aFhrK September 1, 2025

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025

CCTV footage shows the moment a magnitude 6.0 earthquake struck eastern Afghanistan. At least 600 people were killed and 1,500 injured, according to the Taliban government. pic.twitter.com/4BuJ5p6DUF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 1, 2025

