Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε την Κυριακή στις φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες για την κατάσταση της υγείας του, υποστηρίζοντας ότι «αισθάνεται καλύτερα από ποτέ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε το μήνυμά του στο Truth Social, αναφέροντας: «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ. Επίσης, η Ουάσινγκτον είναι ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ!», κάνοντας παράλληλα αναφορά στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Οι φήμες για την υγεία του εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς δεν είχε πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το κενό πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, τροφοδότησε εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου άρχισε να κυκλοφορεί το hashtag «TrumpIsDead».

Οι εικασίες αυτές διαψεύστηκαν το Σάββατο, όταν ο Τραμπ εθεάθη να παίζει γκολφ στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, μαζί με την εγγονή του, Κάι Τραμπ.

