Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250.000 έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες που σαρώνουν τον μήνα Αύγουστο το κρατίδιο Παντζάμπ στη βόρεια Ινδία.

Οι πλημμύρες, που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων, χαρακτηρίζονται από τις τοπικές αρχές ως οι «χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών». Ο επικεφαλής της πολιτείας, Μπχαγκουάντ Μαν, ενημέρωσε με επιστολή τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κρίσης.

Περισσότερα από 1.000 χωριά παραμένουν αποκλεισμένα, ενώ ο στρατός έχει απομακρύνει χιλιάδες κατοίκους με τη βοήθεια περίπου 30 ελικοπτέρων. Οι ζημιές στις καλλιέργειες και στα ζώα εκτροφής υπολογίζονται ήδη σε τεράστια κλίμακα, καθώς εκατομμύρια στρέμματα έχουν βρεθεί κάτω από το νερό.

«Το βασικό για μας είναι να σωθούν οι ζωές των κατοίκων και των ζώων που βρίσκονται ακόμη αποκλεισμένοι», δήλωσε ο Μαν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την ανεπαρκή υποδομή εντείνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα τέτοιων φαινομένων στη βόρεια Ινδία, όπου οι μουσώνες διαρκούν από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι οι βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική χώρα ήταν φέτος 34% υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Στο Νέο Δελχί, η στάθμη του ποταμού Γιαμούνα έφτασε σε επίπεδα συναγερμού, προκαλώντας πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το NDTV. Παράλληλα, δεκάδες θύματα έχουν καταγραφεί και στο Κασμίρ, όπου πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν οικισμούς στους πρόποδες των Ιμαλαΐων.

iefimerida.gr