Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Γαλλία δημοσίευμα της εφημερίδας Le Canard Enchaîné, σύμφωνα με το οποίο εσωτερικά έγγραφα του υπουργείου Υγείας καλούν τις περιφερειακές υγειονομικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη «συμπλοκή μεγάλης κλίμακας» μέχρι τον Μάρτιο του 2026.

Σε αυτά τα έγγραφα, που φέρουν την ημερομηνία «18 Ιουλίου 2025», το υπουργείο Υγείας περιγράφει ένα σενάριο στο οποίο η Γαλλία θα μπορούσε να γίνει «βάση υποστήριξης» για μια τέτοια μεγάλη σύρραξη, υποδεχόμενη έναν μεγάλο αριθμό τραυματισμένων στρατιωτών, τόσο ξένων όσο και ντόπιων.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, στο πλαίσιο αυτό του σεναρίου εξετάζεται από το υπουργείο Υγείας η δημιουργία ιατρικών κέντρων κοντά σε λιμάνια ή αεροδρόμια, προκειμένου να προωθούνται πιο εύκολα οι τραυματισμένοι στρατιώτες στις πατρίδες τους. Επίσης, στα έγγραφα γίνεται αναφορά σε δράσεις όπως η εκπαίδευση υγειονομικών «σχετικά με τις δυσκολίες του πολέμου, όπως η έλλειψη πόρων, η αύξηση των αναγκών και οι πιθανές αντιδράσεις στη γαλλική επικράτεια», αλλά και όσον αφορά στη φροντίδα «μετατραυματικών διαταραχών και σωματικής αποκατάστασης».

Όπως επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, στο τρέχον πλαίσιο παγκόσμιας έντασης και με μια συμμαχία «πρόθυμων» ευρωπαϊκών χωρών να προσφέρουν στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, οι οδηγίες αυτές από το υπουργείο Υγείας εγείρουν ερωτήματα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μια γενικευμένη σύγκρουση υψηλής έντασης στην ευρωπαϊκή ήπειρο δεν μοιάζει πλέον και τόσο… παρατραβηγμένο σενάριο, αυτές οι προληπτικές δράσεις που πραγματοποιούν από κοινού τα Υπουργεία Άμυνας και Υγείας ουσιαστικά δεν είναι κάτι καινούργιο.

Σε επικοινωνία του με τη Le Figaro, το Κέντρο Υγειονομικών Κρίσεων του γαλλικού Υπουργείου Υγείας υπενθυμίζει ότι η αποστολή του «είναι να προβλέπει τους κινδύνους και τις απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσει το υγειονομικό σύστημα». Αυτές οι απειλές περιλαμβάνουν επιδημίες, περιβαλλοντικούς κινδύνους (με την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων) ή ακόμα και «κακόβουλες ενέργειες, με την προετοιμασία του υγειονομικού συστήματος για τη διαχείριση μιας εισροής θυμάτων», εννοώντας ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα.

Η επιστολή που εστάλη στις Περιφερειακές Υγειονομικές Υπηρεσίες εντάσσεται πιο συγκεκριμένα στο «κοινό έργο» που πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και την Κεντρική Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με την «πρόβλεψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού, ενσωματώνοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες της άμυνας στον τομέα της υγείας», προσθέτει το Υπουργείο Υγείας. «Μεταξύ των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί, συνεπώς, είναι το σενάριο μιας μεγάλης στρατιωτικής εμπλοκής όπου το υγειονομικό ζήτημα θα ήταν η φροντίδα ενός πιθανώς μεγάλου αριθμού θυμάτων από το εξωτερικό», διευκρινίζει το υπουργείο.

«Πρόκειται για προτζεκτ στα οποία εργαζόμαστε εδώ και ένα με δύο χρόνια», εξηγεί η Κατρίν Μπερτράν, πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Ιατρικής Καταστροφών. «Δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο. Προβλέπουμε σενάρια που θα μπορούσαν να μας φέρουν προ εκπλήξεως, αν δεν υπάρξει προετοιμασία, όπως η πιθανότητα ενός πολέμου. Αυτό το σενάριο δεν αφορά απαραίτητα μια επίθεση εις βάρος της Γαλλίας, αλλά και την πιθανότητα να επηρεαστεί η χώρα υποδεχόμενη τραυματίες από συμμαχικές χώρες».

protothema.gr