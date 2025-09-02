Ένας νέος σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, μόλις δύο ημέρες μετά τη φονική δόνηση που προκάλεσε τουλάχιστον 1.400 θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 34 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Τζαλαλαμπάντ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

Ο επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών στην επαρχία Κουνάρ, Εχσανουλάχ Εχσάν, ανέφερε ότι σεισμοί τέτοιου μεγέθους είναι συνηθισμένοι στην περιοχή.

Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στο Αφγανιστάν

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Εβα Χρντσίροβα, δήλωσε ότι «η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ’ οδόν». «Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ. αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επί τόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν.

