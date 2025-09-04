Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να συνάψει συνολική συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στον θύλακο, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση των περίπου 20 ομήρων που εκτιμάται ότι παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε αμέσως τη δήλωση της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την «παραμύθι» που «δεν περιέχει τίποτε νέο». Επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, αφοπλιστεί η Χαμάς, αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα, τεθεί υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας και αναλάβει τη διακυβέρνηση μια «εναλλακτική» πολιτική αρχή, εκτός Χαμάς και Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Χαμάς είχε ήδη από τον Αύγουστο αποδεχθεί πρόταση για 60ήμερη κατάπαυση του πυρός, που προέβλεπε την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση σορών νεκρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων. Σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές, η τότε πρόταση περιλάμβανε την αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων και πλαίσιο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει να συμπληρώσει δύο χρόνια.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Νετανιάχου διαβεβαίωνε πως η κυβέρνησή του θα ξεκινούσε «αμέσως» διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, αλλά μόνο με τους όρους που θέτει το Ισραήλ.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.219 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν τότε, 47 παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 25 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα που ακολούθησαν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 63.746 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

