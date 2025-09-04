Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό του Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας (TPS) για μετανάστες από τη Βενεζουέλα, μέτρο που είχε θεσπιστεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και προστάτευε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από την απέλαση.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας «δεν πληρούν πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις» για την ένταξή τους στο καθεστώς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση βασίστηκε σε ζητήματα δημόσιας και εθνικής ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής, οικονομικών παραγόντων και εξωτερικής πολιτικής.

Το TPS, που επιτρέπει νόμιμη εργασία και αποτρέπει την απέλαση για πολίτες χωρών που πλήττονται από πολέμους, φυσικές καταστροφές ή άλλες κρίσεις, θα λήξει στις 10 Σεπτεμβρίου. Από το 2021, είχε ωφελήσει πάνω από 256.000 υπηκόους Βενεζουέλας, σύμφωνα με στοιχεία της ερευνητικής υπηρεσίας του Κογκρέσου.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε κινηθεί από τον Φεβρουάριο για τον τερματισμό του προγράμματος, λιγότερο από έναν μήνα μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο. Αν και ομοσπονδιακό δικαστήριο ανέκοψε προσωρινά την απόφαση τον Μάρτιο, το Ανώτατο Δικαστήριο –με συντηρητική πλειοψηφία– έδωσε τελικά το πράσινο φως.

protothema.gr