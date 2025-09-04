Ατύχημα με πτώση από ύψος 9 μέτρων είχε μια 19χρονη ακροβάτης σε τσίρκο στην Κολομβία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος, η πτώση σημειώθηκε την ώρα που η 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχειρούσε να κάνει σπαγκάτο στο τεντωμένο σχοινί.

#VideoBlu Este es el momento en que Dayana Rodríguez, una trapecista del Circo de los Hermanos Gasca, pierde el equilibrio en el acto de cuerda floja en una función el fin de semana pasado en Cali. De acuerdo con el director del circo, Raúl Gasca, la artista salió ilesa. pic.twitter.com/7IZtHUpd1v September 1, 2025

Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της ενώ το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.

Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίκρκο Gasca Brothers το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη Κάλι.

