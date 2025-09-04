Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν 300 τόνους πρόδρομων χημικών ουσιών για την παραγωγή μεθαμφεταμίνης, σε μια επιχείρηση που χαρακτήρισαν ως «τη μεγαλύτερη του είδους» στη χώρα.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, και τον προσωρινό διευθυντή της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE), Τοντ Λάιονς, τα χημικά είχαν αποσταλεί από την Κίνα με προορισμό το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Η ανακοίνωση έγινε σε αποθήκη στην Πασαντίνα του Τέξας, παρουσία δημοσιογράφων.

Οι αρχές εξήγησαν ότι τα φορτία μεταφέρονταν με δύο πλοία και περιλάμβαναν 13.000 βαρέλια με βενζυλική αλκοόλη και Ν-μεθυλφορμαμίδη, ουσίες που θα επαρκούσαν για την παραγωγή 189 τόνων μεθαμφεταμίνης. Η αξία της ποσότητας στην παράνομη αγορά του Χιούστον θα έφθανε τα 569 εκατομμύρια δολάρια.

Η κ. Πίρο υπογράμμισε ότι η επιτυχία της επιχείρησης συνδέεται με την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εντάξει το καρτέλ Σιναλόα στη λίστα ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων, γεγονός που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές ευρύτερες εξουσίες παρακολούθησης και δράσης. «Καθημερινά, τόνοι χημικών από την Κίνα καταλήγουν στο Μεξικό για την παραγωγή μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης, στο πλαίσιο του ακήρυκτου πολέμου της Κίνας εναντίον των ΗΠΑ», είπε.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της κινεζικής εταιρείας Guangzhou Tengyue, κατηγορώντας την ότι συμμετέχει στην παραγωγή και πώληση συνθετικών οπιοειδών σε Αμερικανούς.

Το FBI γνωστοποίησε ότι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε δύο εκπροσώπους της ίδιας εταιρείας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στη διακίνηση ναρκωτικών και χημικών ουσιών προς την αμερικανική αγορά.

