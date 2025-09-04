Ένας κάτοικος στη Νέα Υόρκη βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά γειτόνισσάς του, η οποία επανειλημμένα άφηνε τις ακαθαρσίες του σκύλου της στον δρόμο.

Αφού οι παρατηρήσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα, ο γείτονας ξεκίνησε μια «εκστρατεία ντροπής», τοποθετώντας αφίσες με τη φωτογραφία της γυναίκας σε κολόνες σε απόσταση δέκα τετραγώνων. Στην εικόνα, η ιδιοκτήτρια του σκύλου εμφανίζεται με τσάντα Chanel και εκνευρισμένη έκφραση, ενώ βγάζει βόλτα το κατοικίδιό της.

Mystery NYC s–t stirrer refuses to pick up dog’s poop on UES, fuming neighbors plaster her pic all over town



They have a bone to pick with this crappy dog mom!



A mystery pet owner apparently has been refusing to pick up her pup’s poop on the Upper East Side — so a… pic.twitter.com/rBzRaIH3vt September 3, 2025

«Τη γνωρίζετε; Αφήνει τον σκύλο της να κάνει την ανάγκη του στον δρόμο και αρνείται να τα μαζέψει», γράφει η αφίσα, η οποία έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Η κίνηση χαιρετίστηκε από κατοίκους της περιοχής κοντά στο πάρκο Carl Schurz, που διαθέτει δύο χώρους για σκύλους. «Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα! Επιτέλους, κάποιος έκανε κάτι», είπε 76χρονη συνταξιούχος στην New York Post. «Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα».

Άλλη κάτοικος, 29χρονη υπεύθυνη μάρκετινγκ, χαρακτήρισε την ενέργεια «γενναία προσπάθεια», αλλά εξέφρασε αμφιβολίες αν η γυναίκα θα αλλάξει συμπεριφορά.

Η υπόθεση προκάλεσε συζήτηση και στο Reddit, με χρήστες να μοιράζονται εμπειρίες. «Την έχω δει. Σήκωσα εγώ τα περιττώματα του σκύλου της γιατί εκείνη προσπέρασε αδιάφορα», είπε ένας γείτονας.

