Σημαντικά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στις υπηρεσίες της Google, επηρεάζοντας εκατομμύρια χρήστες σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Downdetector, οι δυσλειτουργίες αφορούν τόσο την πλατφόρμα αναζήτησης όσο και υπηρεσίες όπως το YouTube και το Gmail, ενώ μικρότερης κλίμακας προβλήματα εντοπίζονται στο Google Drive, το Google Chat, το Google Meet, ακόμη και στο Google Maps και το Spotify.

Oh well Google services are down for eastern Europe pic.twitter.com/RkGBQYe8D4 September 4, 2025

Χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν δυσκολία πρόσβασης σε μηχανές αναζήτησης και συνδεδεμένες πλατφόρμες.

Οι χώρες που επηρεάζονται περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Γεωργία, τη Σερβία και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Google σχετικά με τα αίτια της βλάβης.

